El mundo está pendiente de la guerra en Medio Oriente, y, dentro del mundo, por supuesto, Neuquén, cuya producción de hidrocarburos destaca como el principal factor de su economía, y es, por cierto, el más importante sostén presupuestario del Estado; por ahora, la provincia gobernada por Rolando Figueroa se ha beneficiado -siempre con la relatividad que esto implica- con el alza del precio del petróleo, y, más a futuro, con la creciente presión sobre la demanda internacional del gas.

Hay que tener en cuenta que, el año pasado, Neuquén cerró su ejercicio económico concreto con un acumulado de recursos corrientes de 5,03 billones de pesos, dentro de los que las regalías implicaron el 46 por ciento, unos 2,32 billones de pesos. Hay que considerar, además, que el gobierno de Figueroa había estimado un precio de 71,5 dólares el barril, para el cálculo de sus regalías, pero el promedio de venta de 2025 osciló en los 67 dólares: es decir, Neuquén recaudó unos 100 mil millones de pesos menos, por regalías, de lo que había estimado.

La guerra en Medio Oriente puso de cabeza todos los cálculos y las estimaciones. En lo que va del año, con altibajos, el precio del petróleo se ha sostenido muy por encima del registrado en el año pasado; en varias ocasiones, entre declaración y declaración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y principal responsable del actual conflicto entre su gobierno, el de Israel, y el de los gobernantes de Irán, el petróleo ha superado los 100 dólares el barril: como decíamos en esta columna hace varias semanas, estos precios levantan la liquidación de regalías neuquinas, pero, también, alientan mayores inversiones y potencian la importancia geopolítica de las reservas de Vaca Muerta.

En este contexto, ya en abril, hay que considerar que posiblemente este año haya ingresos superiores a los del año pasado por regalías de hidrocarburos, no solo por los precios, sino también por aumentos en la producción. Con el país sosteniendo un precio del dólar estable, y con una inflación que, pese a ser alta, en la relatividad argentina debe considerarse baja o moderada, no hay razones para imaginar problemas financieros para la administración de Figueroa, sino, por el contrario, señales claras de que podrá, eventualmente, maniobrar con cierta holgura en sus pretensiones políticas, que se afirman principalmente en la gestión, como base para el desafío del año próximo, que será el de competir y presentar un proyecto de reelección.

De alguna manera, esta proyección económica, influye decididamente en los planes políticos de todos, en Neuquén. Así, tempranamente, el año ya mostró ratificación de integrantes para el equipo multipartidario de La Neuquinidad; primero, el Frente Grande, que conduce Soledad Martínez, quien sigue en la titularidad de la cartera de Educación; después, el PRO, también con aportes destacados para el gobierno; el UNE, parte del frente liderado por Mariano Gaido, también destacó la continuidad alineada; Comunidad, que es la herramienta política construida por el propio Figueroa para lo que fue su competencia en 2023, también ratificó existencia y objetivos; el peronismo tuvo su interna, que fue ganada por el sector más propicio a ser amigable con el gobierno provincial; y, se estima, que el MPN renovará conducción con la premisa de mantenerse alineado con el gobernador y su liderazgo.

Así, la concordancia entre el manejo económico y sus posibilidades, con el manejo político y las suyas, aparece como coherente, lógico, casi inevitable. Por supuesto, que no hablamos de ciencias exactas, sino de la proyección de un contexto hacia el futuro: puede fallar, aunque la mayor probabilidad es que se concrete más o menos en los términos que se esbozan.

Un tema que habrá que seguir con atención, por ejemplo, es la evolución, dentro del escenario nacional, de la relación confrontativa y competitiva entre La Libertad Avanza (y sus problemas recientes) con el peronismo en plena reconstrucción y renovación, alrededor de la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Lo que pase en este plano, repercutirá para más o para menos en los planes, estrategias y objetivos que se planteen desde Neuquén. Será así, porque, entre otras cosas, lo que ocurra en ese nivel de la política puede afectar la marcha de la economía nacional; y, con ella, la actual página de posibilidades que se le abren a Neuquén, desde la economía propia, y desde su propia práctica política.