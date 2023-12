Un rionegrino entró en la casa de Gran Hermano

Se inició anoche una nueva temporada del reality más famoso del mundo: Gran Hermano. La expectativa era tan grande que se vio plasmada en el número de audiencia que logró el programa. Con picos de 20 puntos fue, sin dudas, lo más visto en la televisión argentina.

Con la conducción de Santiago del Moro, “la casa más famosa” fue recibiendo a los participantes que aspiran a ganarse los $50 millones que hay en juego. Y, entre los concursantes, se destacó un chico de Viedma. Se trata de Martín Ku.

uD83DuDCAA Martín Ku: "Era momento de que entre un chino a la casa de Gran Hermano"#GranHermanohttps://t.co/bZvBZNgVUf — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

"Mis viejos son de China y Taiwán y yo soy de Viedma", dijo en su primer casting. El joven de 24 años hace mucho tiempo que vive en Capital Federal. En su presentación de anoche, explicó que su mamá es de China y el padre es de Taiwán. Se definió como una persona muy buena y competitiva. “Tengo buen físico, esa sería mi virtud. Soy simpático, así que me llevaría bien con todos”, dijo. Contó, además que tiene dos mascotas, dos gatos. Y afirmó que quiere más a los animales que a las personas porque éstas pueden ser falsas e hipócritas. “Estaría bueno que ente un chino porque nunca en la historia de Gran Hermano pasó eso”, concluyó.

Antes de entrar, pidió perdón

A través de su cuenta de Instagram, Martín Ku escribió: “Les quiero pedir perdón a todas las personas a las que les tuve que mentir diciendo que me iba de viaje o a todos los amigos con los que no me pude juntar a despedirme como corresponde, y les pido que entiendan la confidencialidad del asunto. Para los pocos que sabían, les quiero agradecer por bancarme desde el inicio con toda la incertidumbre de no saber si quedaba o no, y acá estamos, siendo el primer chino-argentino en entrar a la casa de Gran Hermano. Espero que puedan bancarme desde afuera y apoyarme con mi juego, por más de que esté aislado yo voy a sentir todo su apoyo”.