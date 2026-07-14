A los 88 años, Anthony Hopkins, reconocido actor ganador de dos premios Oscar, sorprende con un nuevo proyecto artístico: su primer álbum de música clásica titulado Life is a Dream. Este trabajo reúne composiciones que el intérprete ha creado a lo largo de más de seis décadas y se publicará el próximo 21 de agosto.

El galés, famoso por personajes como el doctor Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes y su papel en El padre, presentó el primer adelanto del disco, la pieza Bracken Road, inspirada en su infancia en Margam, al sur de Gales.

Hopkins y su pasión por la música desde los cuatro años

Las obras del álbum fueron interpretadas por la Philharmonia Orchestra de Londres, bajo la batuta del director venezolano Gustavo Dudamel. Además, participaron los solistas Gregorio Nieto en violonchelo y Sergio Tiempo en piano. Las grabaciones se llevaron a cabo en el Alexandra Palace de Londres.

Hopkins confesó que "la música fue mi primer deseo, mi primera vocación; he compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas". El actor calificó este proyecto como "uno de los mayores honores de su carrera".

El álbum incluye composiciones de diferentes etapas de su vida y está inspirado en sus raíces, su familia y experiencias personales. Entre ellas destaca My Fatherland, dedicada a sus orígenes en Port Talbot y a la memoria de su padre.

Anthony Hopkins lanza álbum clásico tras 60 años componiendo

Aunque este será su debut discográfico en música clásica con Decca Classics, Hopkins tiene una larga relación con la composición. Comenzó a tocar piano a los cuatro años y escribió sus primeras piezas durante la adolescencia. También compuso la banda sonora de la película August (1996), que además dirigió. En 2014 publicó un trabajo con obras propias interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Birmingham.

El director Gustavo Dudamel destacó que Hopkins "es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio" y afirmó que "la misma sensibilidad y profundidad emocional que caracterizan su trabajo como actor también están presentes en sus composiciones".