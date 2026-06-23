La victoria de Argentina ante Austria dejó una postal que fue mucho más allá de lo futbolístico. Después del partido en Dallas, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel protagonizaron un reencuentro cargado de ternura que rápidamente se volvió tema entre sus seguidores.

La imagen apareció en redes sociales y mostró al mediocampista de la Selección Argentina besando en la mejilla a la cantante. Ella, muy cerca, lo acarició con complicidad en una escena que confirmó que sigue acompañándolo de cerca durante el Mundial 2026.

El mensaje elegido por Rodrigo de Paul terminó de darle sentido a la foto. Junto a la postal, escribió: “Con vos es más lindo”, una frase breve que alcanzó para exponer el momento personal que atraviesa con Tini Stoessel en medio de la competencia.

El detalle no pasó inadvertido porque la imagen fue tomada después del encuentro. En la muñeca de la artista se pudo ver una pulsera con la fecha del partido, algo que reforzó que el reencuentro ocurrió tras el triunfo argentino en el Dallas Stadium.

Aunque Tini Stoessel no hizo una publicación propia sobre ese momento, su presencia quedó más que clara. La cantante se mostró cerca de Rodrigo de Paul en una instancia importante para la Selección Argentina, que logró avanzar de ronda y sostener la ilusión mundialista.

La historia entre ambos ya había tenido otro gesto público durante el debut argentino. Luego de la victoria ante Argelia, Rodrigo de Paul compartió un posteo en Instagram para celebrar el arranque del equipo y escribió: “Primer paso, vamos Selección”.

En esa publicación, Tini Stoessel no dudó en dejarle un comentario que revolucionó a sus fanáticos. “Te amo”, respondió la artista, y el mensaje no tardó en acumular miles de reacciones de usuarios que celebraron la reconciliación y el presente de la pareja.

Así, el reencuentro en Dallas terminó de confirmar que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel atraviesan el Mundial con una fuerte complicidad. Entre mensajes románticos, fotos íntimas y el acompañamiento desde la tribuna, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena después de una nueva alegría argentina.