La salud de Bruce Willis continúa generando preocupación entre sus seres queridos, que atraviesan un proceso de adaptación permanente desde que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal. La enfermedad modificó su vida cotidiana y también la manera en la que su familia se relaciona con él.

En este contexto, Rumer Willis, una de las hijas que el protagonista de Duro de matar tuvo con Demi Moore, volvió a referirse al difícil momento que atraviesa junto a su padre. Sus palabras reflejaron la tristeza que siente al recordar al hombre que conoció antes del avance de la enfermedad.

“Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de él. Hay días muy duros. Intento priorizar estar presente en el momento en que se encuentra. La verdad es que ser fuerte implica aprender a lidiar con ambas cosas a la vez”, expresó Rumer al hablar de sus sentimientos.

El estado de Bruce Willis

La actriz dejó en claro que uno de los aspectos más dolorosos es aceptar que la persona que recuerda y el padre que tiene actualmente pueden parecer dos realidades diferentes. Sin embargo, lejos de alejarse, intenta acompañarlo y valorar cada instante compartido, aun cuando la situación familiar resulte difícil de procesar.

Entre esos pequeños momentos que funcionan como alivio aparece la relación entre Bruce Willis y su nieta Louetta, hija de Rumer. Según contó la actriz, las visitas junto a la niña generan una reacción especialmente emotiva en el actor y le permiten encontrar alegría incluso dentro de las circunstancias actuales.

“Lo interesante de tener un familiar con demencia es que, bueno, está feliz. Dentro de lo que es, dadas las circunstancias, está bien. Cuando lo veo, nos ve a mí y a mi hija Louetta y empieza a sonreír. Hay tanto amor, alegría y ternura que aún perduran. Y en ese sentido, diría que es un gran logro”, relató.

El estado de Bruce Willis

Mientras Rumer Willis intenta aferrarse a esos gestos de cariño, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, también tomó importantes decisiones para garantizar su bienestar. El actor fue trasladado a un espacio independiente dentro del mismo predio donde se encuentra la residencia familiar, pensado especialmente para sus necesidades.

La nueva organización busca ofrecerle un entorno adecuado y asistencia permanente, con profesionales preparados para acompañarlo durante las 24 horas. Desde que el diagnóstico de demencia frontotemporal se hizo público en 2023, Emma Heming, sus hijas y el resto de sus seres queridos debieron reorganizar sus vidas para permanecer cerca del actor y brindarle los cuidados que necesita.