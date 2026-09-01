MasterChef prepara su regreso a la pantalla de Telefe con modificaciones importantes dentro del jurado. El lugar que dejó Donato de Santis había abierto una fuerte incógnita alrededor de la nueva temporada, que contará nuevamente con Wanda Nara al frente de la conducción.

La elegida para ocupar ese puesto será Maru Botana, quien se incorporará de manera estable tanto a MasterChef Celebrity como a MasterChef Junior. La cocinera confirmó personalmente la noticia durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, el programa que conduce por El Trece.

“Voy a ser la tercera jurado de Masterchef Celebrity y Masterchef Junior… Tuve entrevista con Fede Levrino, le dije 'voy a lo de Mario' y me dijo 'es lo último que vas a hacer, ahí vas a anunciar esto'”, reveló Maru Botana. De esa manera, terminó con las versiones y confirmó que su participación no será solamente como reemplazo ocasional.

El lugar elegido para comunicar la primicia provocó una inesperada controversia. La incorporación a una de las principales producciones de Telefe fue anunciada desde la señal con la que mantiene una histórica competencia por el rating. Según comentaron en Intrusos, la decisión no habría sido bien recibida dentro del canal, aunque hasta el momento no existió un cuestionamiento público hacia la cocinera.

Maru Botana ya había participado del formato reemplazando temporalmente a otros integrantes del jurado, pero ahora tendrá un lugar permanente. “Fue re linda la propuesta… Estuve reemplazando, pero evidentemente en la tele quedó mi aura y es lindo que la gente sienta que te gusta y tenés ganas de volver. La paso bien con los chicos”, expresó al explicar el entusiasmo que le generó la convocatoria.

El estreno del reality gastronómico estaría previsto para finales de octubre de 2026. La fecha dependerá de la finalización de Gran Hermano Generación Dorada, ya que Telefe deberá reorganizar su pantalla y liberar el espacio necesario para comenzar con la nueva etapa del ciclo conducido por Wanda Nara.

La llegada de Maru Botana marcará así el principal cambio del jurado tras la salida de Donato de Santis. Además, para la edición Celebrity ya aparecen confirmadas figuras como Julieta Poggio, L-Gante, Marta Fort, Luck Ra y Lizy Tagliani. Mientras avanza la preparación del programa, el primer escándalo surgió incluso antes de las grabaciones: la flamante jurado reveló su contratación desde la pantalla de la competencia.