Una inesperada internación volvió a encender la preocupación alrededor de la familia de Tini Stoessel. Alejandro Stoessel ingresó al Sanatorio La Trinidad de San Isidro luego de sufrir un dolor agudo en el pecho y quedó bajo observación médica. Aunque las primeras noticias llevaron tranquilidad, todavía no existe un parte oficial sobre su cuadro.

El antecedente de otros problemas de salud aumentó el impacto de la noticia. En LAM recordaron que, durante una internación anterior de Alejandro Stoessel, Tini Stoessel decidió suspender algunos compromisos profesionales para acompañarlo. También indicaron que el productor había evitado realizar un viaje reciente por cuestiones médicas y por no sentirse seguro para afrontar el traslado.

La primera actualización conocida sobre su estado alejó, al menos por el momento, la posibilidad de una intervención inmediata. “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, informaron en el programa. El empresario permanece consciente, acompañado y fuera de una unidad de terapia intensiva.

El malestar no habría comenzado directamente en Buenos Aires. Alejandro Stoessel había pasado el fin de semana en la costa y sintió los primeros síntomas antes de emprender el regreso. “Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, explicó Pepe Ochoa.

La intensidad del dolor fue el motivo que llevó al productor a consultar rápidamente con profesionales. “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor en el pecho, un dolor bastante agudo”, detalló el panelista. Tras evaluarlo, el equipo médico consideró necesario mantenerlo en la institución y continuar controlando su evolución.

Por ahora, no trascendió un diagnóstico preciso ni se difundieron los resultados de los estudios realizados. Tampoco hubo un comunicado de la familia de Tini Stoessel que agregara información sobre el episodio. Los datos conocidos indican que Alejandro Stoessel puede utilizar su teléfono y mantiene conversaciones con amigos y personas de su círculo cercano desde la clínica.

La internación generó una fuerte inquietud por los antecedentes del productor y por el vínculo cercano que mantiene con Tini Stoessel. Sin embargo, su condición actual aparece estable y no requeriría una operación urgente. Mientras continúa en observación, los médicos evaluarán su evolución y determinarán cuándo estará en condiciones de recibir el alta.