Mirtha Legrand conmovió a sus invitados al recordar la última vez que escuchó la voz de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. La conversación ocurrió apenas dos meses antes de su muerte y quedó grabada en la memoria de la conductora por el afectuoso saludo que él le dedicó.

El recuerdo surgió durante una nueva emisión de La noche de Mirtha, donde la Chiqui recibió a Romina Gaetani, Blanca Oteyza, Camila Dolabjian y Gastón Edul. En medio de la charla, decidió compartir la intimidad de aquel llamado y reconoció que entonces desconocía la verdadera dimensión del cuadro de salud de Jorge.

“No sabíamos que estaba tan mal, tan grave. Yo hablo por teléfono con la señora Celia (mamá de Lionel Messi) y hará dos meses la llamé para ver cómo estaba”, explicó Mirtha Legrand. Su intención inicial había sido comunicarse con Celia Cuccittini, pero el contacto tomó un giro inesperado cuando ella le pasó el teléfono a su marido.

“Y me dice: ‘Esperá Mirtha que te va a saludar Jorge’. Y él me dijo: ‘Hola, chiquita, ¿cómo estás? ¡Qué lindo hablar con vos! Adiós, adiós’”, recordó la conductora. La brevedad de aquellas palabras adquirió otra profundidad con el paso del tiempo, al convertirse en el último intercambio que ambos mantuvieron.

Gastón Edul intervino para explicar el cariño que la familia del capitán argentino siente por dos grandes figuras del espectáculo nacional. "Ellos te quieren muchon Mirtha y a Susana también", le expresó el periodista deportivo, antes de referirse al difícil momento personal que Lionel atravesó mientras disputaba el Mundial 2026.

El cronista sostuvo que la preocupación por la salud de Jorge Messi acompañó al futbolista durante el torneo. "Leo en ese primer gol que marca, estaba raro y busca una cámara y dice te amo. Claro, él le estaba hablando a su papá que lo estaba viendo desde el hospital, por eso estuvo tan acongojado todo el Mundial. Pero él salía a jugar igual e hizo el mejor Mundial de su vida. Es tan tranquilo, humilde, esforzado y mucho de eso se lo inculcó seguramente aparte de Celia también Jorge", precisó.

La revelación permitió conocer una faceta íntima de los últimos meses del padre de Lionel Messi. Para Mirtha Legrand, aquel sencillo “Adiós, adiós” dejó de ser una despedida telefónica cotidiana y pasó a representar el cierre de un vínculo marcado por el respeto y el cariño.