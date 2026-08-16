Rinoceronte: la obra que vale la pena descubrir en Buenos Aires

Buenos Aires ofrece cada fin de semana decenas de alternativas teatrales, pero fuera de los grandes carteles de la avenida Corrientes también existe un circuito independiente capaz de sorprender con clásicos que vuelven a escena desde una mirada contemporánea. Una de esas propuestas es “Rinoceronte”, la célebre obra de Eugène Ionesco que actualmente puede verse en Andamio 90, bajo la dirección y adaptación de Rubén Pires.

La historia puede parecer disparatada en su punto de partida: un día, sin demasiadas explicaciones, los habitantes de una ciudad comienzan a convertirse en rinocerontes. Primero es uno. Después otro. Poco a poco, aquello que parecía imposible comienza a ser aceptado como normal y cada vez quedan menos personas dispuestas a preguntarse qué está sucediendo.

En el centro de esa transformación aparece Bérenger, un hombre común que observa cómo sus compañeros de trabajo, vecinos y hasta sus personas más cercanas terminan incorporándose a esa nueva realidad. El dilema que atraviesa al protagonista es tan sencillo como inquietante: mantenerse fiel a sí mismo o terminar haciendo lo mismo que todos los demás.

Actúan: Sofía Brusisi, Emanuel Cacace, Alexa Cassin, Pablo Drigo, Alejandro Dufau, Leonardo Evrard, Marito Falcón, Jorge García Marino, Paloma Santos, Iardena Stilman, Mónica Valenzuela y Eduardo Vigovsky. .

Una obra escrita hace décadas que parece hablar del presente

Ionesco escribió Rinoceronte en 1959 y la convirtió en una de las piezas emblemáticas del llamado teatro del absurdo. Sin embargo, uno de los atractivos de esta nueva versión porteña es comprobar cuánto de aquella historia continúa resonando en el presente.

La transformación en rinocerontes funciona como una gran metáfora. Detrás del humor, las situaciones extrañas y lo aparentemente imposible aparece una discusión sobre la presión colectiva, la pérdida de la individualidad y la facilidad con la que una sociedad puede acostumbrarse a aquello que inicialmente consideraba absurdo.

La versión dirigida por Rubén Pires traslada ese planteo a un tiempo deliberadamente difícil de precisar, buscando que el espectador no contemple la historia únicamente como algo ocurrido en otro momento. El propio director define la obra como una alegoría de la conformidad y pone el foco en el riesgo de seguir a las mayorías sin cuestionarlas.

Esa combinación entre humor y reflexión es probablemente uno de sus principales atractivos. No se trata de asistir a una clase ni de encontrarse frente a un espectáculo solemne. Rinoceronte utiliza precisamente el absurdo para provocar primero sorpresa y risa y, después, dejar una pregunta dando vueltas mucho después de abandonar la sala.

“Rinoceronte” combina humor, absurdo y reflexión en una puesta que invita a pensar sobre la presión de las mayorías y la pérdida de la individualidad.

Doce actores y una puesta que apuesta al teatro independiente

La producción reúne a 12 intérpretes: Sofía Brusisi, Emanuel Cacace, Alexa Cassin, Pablo Drigo, Alejandro Dufau, Leonardo Evrard, Mariano Falcón, Jorge García Marino, Paloma Santos, Iardena Stilman, Mónica Valenzuela y Eduardo Vigovsky. La traducción pertenece a Pablo Rey y la adaptación, escenografía y puesta en escena están a cargo de Rubén Pires.

Máscaras, iluminación, música, efectos sonoros y el trabajo colectivo del elenco acompañan esa progresiva transformación de un mundo cotidiano en otro completamente extraño.

La recepción del público también viene destacando ese aspecto. En Alternativa Teatral pueden encontrarse comentarios de espectadores que resaltan las actuaciones, la puesta, el trabajo con el espacio y, especialmente, la sorprendente actualidad que conserva el texto de Ionesco.

Es otro ejemplo de una característica distintiva de Buenos Aires: además de las grandes producciones comerciales, la ciudad mantiene una enorme red de salas independientes donde es posible encontrarse a pocos metros de los actores y descubrir propuestas que no necesariamente aparecen en los carteles más luminosos.

Cuándo y dónde ver “Rinoceronte”

Para quienes estén en Buenos Aires durante las próximas semanas, Rinoceronte se presenta los sábados a las 18 en Andamio 90, Paraná 660, Ciudad de Buenos Aires. La obra tiene una duración aproximada de 80 minutos y la programación publicada por Alternativa Teatral contempla funciones hasta el 26 de septiembre de 2026.

La próxima presentación publicada para agosto es el sábado 22 a las 18. LA NACION mantiene actualmente a la obra dentro de su cartelera porteña e informa entradas a $12.000, valor que puede modificarse y conviene confirmar al momento de realizar la compra.

En una ciudad en la que elegir qué espectáculo ver puede resultar difícil por la cantidad de opciones disponibles, Rinoceronte ofrece algo diferente: una comedia para reírse de situaciones imposibles que, paradójicamente, terminan resultando demasiado familiares.

Y quizás allí se encuentre la razón por la que una obra escrita hace más de seis décadas todavía puede incomodar, divertir y generar conversación: mientras todos alrededor parecen dispuestos a convertirse en rinocerontes, alguien todavía tiene que decidir si quiere seguir siendo él mismo.

Autoría Eugène Ionesco

Adaptación: Rubén Pires

Traducción: Pablo Rey

Actúan: Sofía Brusisi, Emanuel Cacace, Alexa Cassin, Pablo Drigo, Alejandro Dufau, Leonardo Evrard, Marito Falcón, Jorge García Marino, Paloma Santos, Iardena Stilman, Mónica Valenzuela y Eduardo Vigovsky. .