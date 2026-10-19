Sabrina Rojas sorprendió al contar que pasó por el quirófano para realizarse dos procedimientos estéticos. Aunque ya retomó sus actividades frente a las cámaras, la recuperación todavía le impone algunas limitaciones que modificaron su manera de trabajar en los últimos días.

La actriz y conductora se encuentra al frente de SQP, el ciclo de espectáculos de América TV, donde reemplaza a Yanina Latorre durante sus vacaciones. Sin embargo, su presencia en el programa tiene una particularidad: por el momento, debe permanecer sentada y evitar movimientos que puedan generarle molestias.

En diálogo con la revista Pronto, Sabrina Rojas decidió explicar el motivo de su postura durante las emisiones y confirmó cuáles fueron las intervenciones a las que se sometió. “Me operé: me operé las tetas y me hice la pancita, cosa que más adelante les contaré mejor. Entonces no me puedo mover mucho”, confesó.

Sabrina Rojas y un nuevo retoque

Si bien dio a conocer que se realizó una cirugía mamaria y otro procedimiento en la zona abdominal, la conductora prefirió reservarse algunos detalles. Por ahora, no especificó en qué consistió exactamente la intervención en la panza y dejó abierta la posibilidad de ampliar la información cuando avance su recuperación.

El regreso al trabajo no significa que ya se encuentre completamente recuperada. Según explicó, todavía experimenta dolores y necesita medicación para sobrellevar el posoperatorio. Esa situación también condiciona sus movimientos dentro del estudio y la obliga a mantener una dinámica diferente de la habitual.

“Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida”, detalló Sabrina Rojas al referirse a la modificación que solicitó para poder cumplir con sus responsabilidades sin exigirse físicamente.

Sabrina Rojas y un nuevo retoque

La decisión de conducir desde una posición fija responde, entonces, a una necesidad concreta: continuar con sus compromisos profesionales mientras respeta los tiempos de recuperación. En lugar de desplazarse por el estudio como podría hacerlo normalmente, busca mantenerse cómoda y evitar esfuerzos innecesarios durante las emisiones de SQP.

Por el momento, Sabrina Rojas no brindó más precisiones sobre las intervenciones estéticas ni sobre cuánto tiempo necesitará para recuperarse por completo. Lo que sí adelantó es que más adelante contará con mayor profundidad cómo fue su experiencia, mientras continúa al frente del programa de América TV en reemplazo de Yanina Latorre.