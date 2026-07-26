Un hombre murió y 15 personas resultaron heridas cuando un auto blanco embistió a la multitud congregada en el Parque Tiergarten de Berlín durante el Día de la Calle Christopher, la mayor celebración del Orgullo LGBTQ+ de Alemania. El incidente ocurrió antes de las 22:00 hora local, según confirmó la policía berlinesa en X, en uno de los momentos de mayor concentración de personas del evento. El área fue inmediatamente acordonada, el desfile fue suspendido y una gran operación policial fue desplegada junto a bomberos y personal de emergencias médicas para atender a los heridos. Las autoridades informaron que se lleva a cabo una intensa búsqueda de uno o más sospechosos, cuyas identidades y motivaciones permanecen bajo investigación. Los motivos y circunstancias exactas del incidente aún no han sido determinados oficialmente.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, reaccionó con dureza ante el episodio y lo calificó como un ataque directo a los valores que la ciudad representa: "Tras una celebración pacífica y colorida, el evento fue atacado de la manera más brutal. Berlín es la ciudad de la libertad", afirmó, enviando condolencias a las familias de las víctimas y agradeciendo la rapidez de los servicios de emergencia. La embistida con auto sigue el patrón de otros ataques registrados en Europa en los últimos años contra multitudes en espacios públicos, aunque las autoridades alemanas no confirmaron de momento si se trató de un acto terrorista, un acto deliberado motivado por el contexto del evento o un incidente de otra naturaleza.

El ataque en Berlín se produce en una Europa ya sacudida por múltiples emergencias simultáneas: incendios forestales que devastaron el sur del continente con decenas de miles de evacuados, una ola de calor histórica con temperaturas de hasta 44°C, y el conflicto en Medio Oriente que esta semana llevó a Irán a amenazar directamente con atacar una base militar en el Reino Unido. La violencia en el corazón del Tiergarten durante una de las celebraciones más concurridas del año en la capital alemana añade una nueva dimensión de inseguridad a una sociedad europea que viene acumulando presiones sin pausa. Las investigaciones avanzan mientras la ciudad de Berlín procesa el impacto de un ataque que golpeó a una comunidad en uno de sus momentos de mayor visibilidad y celebración.