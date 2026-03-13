El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado nuevamente en un hospital de Brasilia. Permanece en terapia intensiva tras presentar un cuadro de bronconeumonía bacteriana. El dirigente de ultraderecha, de 70 años, recibe tratamiento con antibióticos por vía intravenosa mientras los médicos monitorean su evolución.

Bolsonaro fue trasladado al hospital DF Star luego de sufrir fiebre alta, escalofríos, vómitos y una baja en los niveles de oxígeno, síntomas que llevaron a los médicos a confirmar la infección pulmonar. Según el parte médico, el ex mandatario permanecerá internado varios días bajo observación mientras continúa con tratamiento clínico intensivo.

El ex jefe de Estado cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en la conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. En ese contexto, su traslado al hospital se realizó desde el lugar de detención donde cumplía la pena.

Tras conocerse su estado de salud, familiares y aliados políticos volvieron a solicitar que la condena sea cumplida bajo régimen de prisión domiciliaria. Sin embargo, el pedido ya había sido rechazado anteriormente por la justicia brasileña, que mantiene la condena y las condiciones de detención del expresidente.