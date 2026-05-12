El presidente Donald Trump reconoció por primera vez de manera personal y pública que Cuba está buscando ayuda para salir de su grave crisis y que su administración responderá con diálogo. "Cuba está pidiendo ayuda, ¡¡¡y vamos a hablar!!!", escribió en Truth Social antes de partir hacia China, en una publicación en la que también describió a la isla como "un país fallido que solo se dirige en una dirección: hacia abajo". El anuncio llega semanas después de que Cuba confirmara el 21 de abril la celebración de un "encuentro" bilateral en La Habana, que hasta ahora Washington no había reconocido explícitamente. Trump no ofreció detalles sobre el contenido ni el formato de las conversaciones previstas.

Captura del posteo de Donald Trump sobre Cuba - Foto: Truth Social

El gesto conciliatorio contrasta de manera llamativa con la retórica de las últimas semanas. A principios de mayo, Trump había asegurado que Estados Unidos "tomaría el control" de Cuba "casi de inmediato" tras concluir las operaciones en Irán, y había amenazado con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a apenas 100 metros de la costa cubana. Desde enero, la administración endureció las sanciones sobre la isla, impuso un bloqueo casi total de combustible y el Senado rechazó una propuesta demócrata que buscaba limitar las operaciones militares del presidente sobre territorio cubano. La oscilación entre amenazas y apertura al diálogo refleja el estilo negociador de Trump, que aplica presión máxima para luego ofrecer la mesa de conversaciones como válvula de escape.

Cuba, por su parte, atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, agravada por la mala gestión gubernamental, un embargo de más de 60 años y el reciente bloqueo de combustible. El régimen ha intentado enviar señales conciliatorias, entre ellas una opaca liberación de presos hace poco más de un mes, sin abandonar su postura de rechazo a cualquier injerencia externa. El anuncio de Trump llega además mientras el mandatario se pone en camino hacia Pekín, donde buscará que Xi Jinping presione a Irán en las negociaciones de paz, en una semana que concentra varios de los frentes más delicados de su política exterior simultáneamente.