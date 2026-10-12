El Premio Nobel de Ciencias Económicas 2026 fue concedido de manera conjunta a los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford. La Real Academia Sueca de Ciencias fundamentó la distinción en los aportes teóricos de ambos especialistas para diseñar modelos analíticos que permitieron a las autoridades financieras y bancos centrales sincronizar las políticas monetarias y fiscales. Según el comunicado oficial presentado en Estocolmo por el titular del comité evaluador, John Hassler, los marcos teóricos de los galardonados reconfiguraron los paradigmas de la macroeconomía moderna, brindando herramientas fundamentales para atenuar tanto los periodos de recalentamiento inflacionario como las contracciones abruptas de la actividad productiva ante perturbaciones externas.

Robert Hall, de 83 años y profesor de la Universidad de Stanford en California, fue reconocido por sus investigaciones pioneras sobre el consumo de los hogares, las fluctuaciones del mercado laboral y los determinantes del desempleo durante las recesiones. Por su parte, Michael Woodford, de 71 años e integrante del cuerpo docente de la Universidad de Columbia en Nueva York, fue premiado por sus contribuciones a la teoría neokeynesiana de la política monetaria, demostrando cómo los bancos centrales pueden gestionar las expectativas de inflación e instrumentos de tasa de interés mediante modelos cuantitativos rigurosos, incluso en contextos de estabilidad o cambios estructurales en los patrones de consumo.

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel, otorga una dotación económica equivalente a las disciplinas tradicionales instauradas en el testamento de 1895. Creado formalmente en 1968 por iniciativa del Sveriges Riksbank al cumplirse su tricentenario, el premio completa la nómina de los reconocimientos de la temporada 2026, destacando la relevancia de la investigación académica para mitigar el impacto de los choques energéticos e inflacionarios sobre la economía global.