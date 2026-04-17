El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto al fuego con Estados Unidos, en consonancia con la tregua alcanzada en el Líbano.

El paso de los buques por el estrecho se realizará por la ruta coordinada, tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, añadió Araghchi en una publicación en X.

"IRÁN ACABA DE ANUNCIAR QUE EL ESTRECHO DE ORMUZ ESTÁ COMPLETAMENTE ABIERTO Y LISTO PARA EL PASO COMPLETO. ¡GRACIAS!", escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Trump celebró en su red social Truth la reapertura del estrecho de Ormuz y dijo que la vía marítima “está completamente abierta y lista para el comercio y el tránsito pleno”. DE odos modos, el presidente estadounidense advirtió que el bloqueo naval seguirá “en pleno vigor” y se aplicará únicamente a Irán hasta que, según sus palabras, la transacción entre ambas partes esté “completada al 100 %”.

Los precios del petróleo retrocedían marcadamente tras el anuncio. Hacia las 13H10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10,42 % hasta los 89,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11,11% hasta los 84,17 dólares.

Fuentes: afp, reuters