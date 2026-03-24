¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 24 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Internacionales

Israel anunció que tomará control de zona de "seguridad" en el sur de Líbano

El grupo terrorista Hezbolá dijo que combatirá cualquier intento de Israel de ocupar el sur de Líbano.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 14:06
PUBLICIDAD

El Ejército israelí tomará el control de una zona de "seguridad" en sur del Líbano, hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Katz señaló que los cinco puentes "utilizados por Hezbolá" sobre el río Litani fueron detonados, y añadió que el Ejército de Israel "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani", según anunció en un comunicado. Las fuerzas israelíes "maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada", declaró Katz en un vídeo difundido por su oficina.

Según el ministro, cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron desplazados por la guerra en Oriente Medio este mes "no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte" de Israel.

Esta acción, dijo, tiene el objetivo de "eliminar la amenaza que pesa sobre nuestras comunidades" y sigue el "modelo de Rafah y de Beit Hanun", dos ciudades situadas respectivamente en el sur y el norte de Gaza, el territorio palestino asolado por más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD