El Ejército israelí tomará el control de una zona de "seguridad" en sur del Líbano, hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Katz señaló que los cinco puentes "utilizados por Hezbolá" sobre el río Litani fueron detonados, y añadió que el Ejército de Israel "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani", según anunció en un comunicado. Las fuerzas israelíes "maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada", declaró Katz en un vídeo difundido por su oficina.

Según el ministro, cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron desplazados por la guerra en Oriente Medio este mes "no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte" de Israel.

Esta acción, dijo, tiene el objetivo de "eliminar la amenaza que pesa sobre nuestras comunidades" y sigue el "modelo de Rafah y de Beit Hanun", dos ciudades situadas respectivamente en el sur y el norte de Gaza, el territorio palestino asolado por más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.