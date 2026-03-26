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Ataque aéreo

Israel eliminó al comandante iraní a cargo del bloqueo del Estrecho de Ormuz

El jefe militar persa era el encargado de interrumpir el flujo comercial en el paso marítimo más crítico para el suministro de energía a nivel internacional.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 08:58
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Israel confirmó que eliminó al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, tras un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estrecho de Ormuz. Tangsiri coordinaba el cierre del paso comercial en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la cual se traslada la quinta parte del suministro global de crudo.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, presentó el ataque en el que eliminaron a Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní y responsable del cierre del estrecho de Ormuz, como un “mensaje” para la Guardia: “Las Fuerzas de Defensa de Israel los perseguirán y los eliminarán uno por uno”. El portavoz internacional del ejército, Nadav Shoshani, acaba de confirmar únicamente que fue un ataque aéreo, sin aportar más detalles.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, el estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de una crisis energética y naval sin precedentes recientes. 

El estrecho de Ormuz esta bloqueado por la República Islámica para sus "enemigos" desde el 28 de febrero, día que comenzó la guerra en Medio Oriente.
 

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