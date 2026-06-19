El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la cancelación de su visita oficial a Estados Unidos, la cual estaba programada para los días 21 y 22 de junio. La medida institucional se tomó como respuesta directa a las declaraciones efectuadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una entrevista telefónica con la cadena de televisión italiana La7. En dicha conversación, de la cual se difundió una transcripción, el mandatario norteamericano afirmó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había suplicado tomarse una foto con él en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Ante la difusión de los dichos de Trump, la primera ministra Giorgia Meloni publicó un video en su cuenta de la red social X donde manifestó su postura frente al incidente. La jefa de Gobierno italiana calificó las afirmaciones de la Casa Blanca como afirmaciones inventadas y cuestionó el proceder del presidente de Estados Unidos hacia sus estados aliados. Asimismo, Meloni señaló la falta de determinación de la administración estadounidense hacia los adversarios internacionales de Occidente, contrastando la situación con la postura adoptada ante los países miembros de su propia alianza política y militar.

Este cruce diplomático altera la relación bilateral entre ambos mandatarios, quienes habían mantenido cercanía política en el continente europeo. Los desacuerdos previos incluyen críticas explícitas de Trump el pasado mes de abril, cuando cuestionó la decisión de Italia de no involucrarse en el conflicto militar en Irán. Hasta este incidente, la jefa del gobierno de coalición italiano, en el cargo desde octubre de 2022, había operado de forma regular como un canal de mediación entre los posicionamientos políticos de la Unión Europea y la administración de Washington.