Fuerzas especiales de México capturaron en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias "Chapo Isidro", señalado como máximo líder de la organización delictiva "Beltrán Leyva" y considerado uno de los diez fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la operación fue el resultado de un trabajo conjunto entre organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses en el marco de la cooperación bilateral, y permitió detener simultáneamente a Germán N, alias "Serafín", segundo al mando de la estructura criminal, y a José N, operador financiero del grupo.

De acuerdo con el parte oficial de la Sedena, el despliegue táctico —ejecutado por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en coordinación con autoridades de seguridad de Sinaloa— se estructuró en tres fases y enfrentó una fuerte resistencia armada. Durante la etapa de cercamiento y captura, los uniformados fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos desde el interior de una vivienda, lo que motivó el ingreso forzoso al inmueble para someter a los sospechosos; tras verificar sus identidades, los tres detenidos fueron evacuados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México y puestos a disposición de las autoridades ministeriales, dado que el capo cuenta con órdenes de aprehensión en el país y un pedido formal de extradición hacia territorio estadounidense.

La captura provocó una inmediata reacción violenta de células criminales aliadas a la facción "Mayos" del Cártel del Pacífico, que ejecutaron bloqueos viales en los municipios sinaloenses de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, obligando a las fuerzas federales y locales a activar un plan antibloqueo para restablecer la circulación y resguardar a la población civil. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, celebró el operativo destacando el profesionalismo de las tropas intervinientes y aseguró que estas detenciones representan "un paso importante para la pacificación de Sinaloa", donde el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue permanente.