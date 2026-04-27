El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrentará mañana martes una votación en la Cámara de los Comunes para determinar si será sometido a una investigación formal por presuntamente haber engañado al Parlamento. El presidente de la cámara, Lindsay Hoyle, anunció este lunes que se celebrará un debate seguido de una votación sobre si el asunto debe remitirse al Comité de Privilegios para un escrutinio más exhaustivo. El foco de la controversia es el proceso de verificación de antecedentes del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, a quien le fue denegada la autorización de seguridad en enero de 2025 tras una investigación confidencial, decisión que fue luego revertida por el Ministerio de Asuntos Exteriores para permitir su designación.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, acusa a Starmer de haber infringido el Código Ministerial al no informar al Parlamento en tiempo y forma sobre el escándalo. Si bien el primer ministro admitió que tomó conocimiento de la situación recién el 14 de abril y la calificó de "completamente inaceptable", sus opositores consideran que esa explicación no lo exime de responsabilidad institucional. Downing Street, por su parte, desestimó la iniciativa conservadora calificándola de "maniobra política desesperada" y sostuvo que "sus afirmaciones carecen de fundamento".

El caso Mandelson arrastra además una larga historia de controversias. El exembajador fue destituido de su cargo en Washington en septiembre de 2025 tras revelarse su amistad con el fallecido traficante sexual convicto Jeffrey Epstein, y a principios de este año fue arrestado brevemente en el marco de una investigación penal por presunta mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, incluyendo la posible divulgación de información sensible para los mercados. La votación de mañana llega en un momento de creciente presión sobre Starmer, cuyo gobierno atraviesa también tensiones con Washington en el marco del conflicto en Medio Oriente.