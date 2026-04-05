El segundo tripulante de un avión estadounidense derribado por Irán fue hallado y rescatado “sano y salvo” en una operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos, en medio de una creciente escalada de tensión entre ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, donde destacó la magnitud del operativo y aseguró que “jamás abandonaremos a un soldado estadounidense”.

El efectivo, un oficial de sistemas de armas de un F-15E Strike Eagle, había permanecido desaparecido desde el viernes tras el derribo de la aeronave en territorio iraní.

La misión de rescate fue considerada de altísimo riesgo, ya que implicó el despliegue de aviones C-130, helicópteros y comandos especiales que debieron operar a baja altura sobre terreno montañoso en la provincia iraní de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad. Según trascendió, el operativo incluyó la participación de fuerzas de élite y el apoyo de inteligencia, que logró ubicar al militar mientras evitaba ser capturado por tropas iraníes.

El rescate se produjo en un contexto de fuerte presión militar y política, luego de que también fuera derribado otro avión estadounidense en la región y de que Irán intensificara la búsqueda de los tripulantes.

La operación, que incluyó maniobras de distracción y ataques preventivos con drones, culminó con el traslado del rescatado a Kuwait para recibir atención médica, en lo que Washington calificó como un éxito estratégico en pleno escenario de guerra.

