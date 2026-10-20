Un intenso manto de especulaciones rodea por estas horas el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un, a raíz de publicaciones difundidas por el diario británico The Sun que aseguran que el mandatario atravesaría una condición crítica tras sufrir una supuesta hemorragia cerebral.

Según las versiones periodísticas internacionales, el gobernante de 42 años habría sido trasladado de emergencia al Peking Union Medical College Hospital, en Pekín, debido a las presuntas limitaciones sanitarias en Pionyang. Los rumores se alimentaron además por la prolongada ausencia pública del líder desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que se le vio por última vez visitando un museo de defensa junto a su hija Kim Ju-ae en registros de los medios estatales.

Ante la viralización de los reportes sobre un presunto coma o decesos no confirmados, Alejandro Cao de Benós, delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte, desmintió categóricamente las versiones en declaraciones periodísticas.

El representante vinculado al régimen de Pionyang calificó las informaciones de "falsas" y atribuyó el origen de los rumores a publicaciones originadas en una cuenta de origen chino en la red social X. Desde el hermético gobierno norcoreano no se han emitido partes oficiales adicionales, manteniendo la incertidumbre habitual en torno a la salud de la cúpula dirigente.

La falta de canales de verificación independientes en el hermético Estado asiático dificulta la constatación precisa de los hechos, un escenario que históricamente ha dado lugar a recurrentes especulaciones sobre los jerarcas de Pionyang ante cada ausencia prolongada en la agenda oficial.

Mientras los analistas internacionales evalúan la veracidad de los reportes con cautela, los organismos diplomáticos regionales continúan monitoreando de cerca la situación interna del país en medio de la creciente tensión geopolítica en la península coreana.