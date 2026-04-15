Según medios rusos, citando al Consejo de Seguridad de su país, Estados Unidos e Israel podrían utilizar las conversaciones de paz para preparar una posible acción militar terrestre contra Irán. Según informes de la agencia de noticias TASS, el Consejo indicó que esto podría ocurrir mientras el Pentágono continúa aumentando la presencia de tropas estadounidenses en la región.

Además, advirtió que si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no logran sus objetivos, las hostilidades podrían reanudarse con mayor intensidad después de dos semanas. El Consejo también afirmó que el gobierno iraní mantiene el control de la situación interna, sin señales de los disturbios que Washington y Tel Aviv esperaban, y que diversos grupos políticos y sociales en Irán se unieron en torno a las autoridades centrales.

El ejército de Estados Unidos afirmó que sus fuerzas “han detenido por completo” el comercio económico que entra y sale de Irán por mar en menos de 36 horas desde la implementación del bloqueo.

“En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han detenido por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”, escribió el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, en una publicación en la red social X.

Ocho petroleros obedecieron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de cambiar de rumbo desde el inicio del bloqueo el lunes, según The Wall Street Journal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz el lunes tras el fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán en Islamabad durante el fin de semana.