Agentes de la policía de Nueva York abatieron esta tarde a un hombre que había atacado a cuchilladas a tres personas en la estación Grand Central del metro, una de las más importantes de la ciudad.

El sujeto, un afroamericano identificado como Anthony Griffin, de 44 años, portaba un machete, desoyó la advertencia de la policía luego de haber agredido a los tres pasajeros, fue baleado y murió en el lugar.

"Desde arriba de la escalera observamos al individuo en la plataforma y de inmediato le dimos la orden de que arrojara el cuchillo, un machete, pero no hizo caso", dijo la comisionada Jessica Tisch durante una rueda de prensa posterior al hecho, y añadió que "mostraba un comportamiento extraño y decía que era Lucifer".

El incidente se produjo en un andén de la estación Grand Central, en Midtown Manhattan, donde el atacante acuchilló a dos hombres, de 84 y 65 años, y también a una mujer, de 70, quienes fueron trasladados a un hospital cercano, aunque se están recuperando favorablemente.

El sospechoso, quien, ya tenía antecedentes por amenazas y ataques con objetos punzantes, se encontraba en un tren del metro antes del incidente, actuando de forma errática, y luego salió al andén, según informó la comisionada.