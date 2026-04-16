Una caída sin control y un final devastador

Un colectivo de la Cooperativa San Luis protagonizó una tragedia en Ecuador al caer por un precipicio en la ruta 315, en las cercanías de Cuenca. El impacto fue seguido por un incendio que avanzó rápidamente sobre la estructura del vehículo y dejó un saldo de al menos 14 personas muertas y 29 heridas, según datos del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

Las primeras pericias indican que el chofer habría perdido el control en un tramo complejo, donde la geografía y las condiciones climáticas suelen complicar la circulación. El colectivo se precipitó al vacío y, tras el golpe, comenzó a incendiarse hasta quedar prácticamente destruido.

“Solo escuchamos el golpe y cuando caíamos”

Uno de los pasajeros que logró sobrevivir relató al diario Correo que el viaje transcurría con normalidad hasta que todo cambió en segundos. “Solo escuchamos el golpe y cuando caíamos”, contó.

El mismo testimonio describe que, tras el impacto, algunos ocupantes pudieron reaccionar y ayudar a otros a salir antes de que el fuego avanzara.

“Luego el bus comenzó a humear y a incendiarse, y tuvimos que salir”, recordó.

Rescate en medio del humo y la desesperación

El operativo de emergencia se desplegó con rapidez, aunque las condiciones del terreno complicaron el acceso. El jefe de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras, confirmó que enviaron ambulancias y recurrieron incluso a vehículos particulares para trasladar a los heridos.

“Hay víctimas fatales que están fuera del vehículo y el autobús quedó prácticamente consumido”, explicó.

Los rescatistas trabajaron durante horas en el lugar, mientras muchos de los heridos eran asistidos sobre la ruta con lesiones de gravedad antes de ser derivados a centros de salud. También colaboraron vecinos de la zona y personal del Ministerio de Salud.

Testigos describieron una densa columna de humo negro elevándose sobre el paisaje, visible a gran distancia.

Una ruta señalada por el peligro

La ruta 315 no es ajena a este tipo de episodios. Se trata de un corredor con antecedentes de siniestros graves, donde las condiciones del camino y el entorno suelen jugar un papel determinante.

Los accidentes de tránsito continúan entre las principales causas de muerte en Ecuador. Durante el último año se registraron cerca de 2000 víctimas fatales, con picos aún más altos en períodos recientes. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 1595 siniestros viales y más de 200 muertos.

Tragedias que se repiten

El antecedente más cercano ocurrió a fines de 2025, cuando otro micro cayó a un abismo en la ruta entre Guaranda y Ambato. En ese caso murieron al menos 22 personas y hubo una decena de heridos.

Ambos episodios comparten un patrón que vuelve a quedar expuesto: recorridos peligrosos, unidades con pasajeros a bordo y un desenlace que se define en cuestión de segundos. Mientras tanto, las cifras siguen acumulándose.