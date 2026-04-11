El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no le preocupa el resultado de las negociaciones entre los enviados de su país e Irán, que se desarrollan en Pakistán.

Trump insistió en que Estados Unidos salió victorioso de la guerra. “Si llegamos a un acuerdo o no, me da igual. La razón es que hemos ganado”, declaró Trump ante periodistas al salir de la Casa Blanca.

“Nos encontramos en negociaciones muy profundas con Irán. Por lo que, indistintamente, ganamos”, dijo Trump.

“Los derrotamos militarmente. Derrotamos a su ejército. No tienen Armada. 158 barcos están bajo el agua. Bajo el mar. Todos sus dragaminas”, concluyó.