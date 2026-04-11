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Sábado 11 de Abril, Neuquén, Argentina
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Declaraciones

Trump dijo que no le preocupa el resultado de las negociaciones con Irán 

El mandatario insiste en su postura: “Lo importante es que ganamos”.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 20:28
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Trump insiste: Estados Unidos está ganando la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no le preocupa el resultado de las negociaciones entre los enviados de su país e Irán, que se desarrollan en Pakistán.

Trump insistió en que Estados Unidos salió victorioso de la guerra. “Si llegamos a un acuerdo o no, me da igual. La razón es que hemos ganado”, declaró Trump ante periodistas al salir de la Casa Blanca.

“Nos encontramos en negociaciones muy profundas con Irán. Por lo que, indistintamente, ganamos”, dijo Trump.

“Los derrotamos militarmente. Derrotamos a su ejército. No tienen Armada. 158 barcos están bajo el agua. Bajo el mar. Todos sus dragaminas”, concluyó.

 

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