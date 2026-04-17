El Gobierno oficializó mediante decreto la autorización para que medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresen al país y participen en dos ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas argentinas durante 2026.
El primero de estos entrenamientos, denominado “Daga Atlántica”, se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 12 de junio en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar de Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en Moreno, Buenos Aires.
Militares estadounidenses fortalecen la cooperación militar
En este ejercicio participarán 150 efectivos argentinos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con 50 militares estadounidenses. El propósito es fortalecer la cooperación militar continental, aumentar la confianza mutua y mejorar la interoperabilidad entre unidades de operaciones especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino y el Comando Sur de Operaciones Especiales estadounidense.
El entrenamiento permitirá a las Fuerzas Armadas argentinas perfeccionar sus capacidades en planificación, coordinación y ejecución de operaciones especiales conjuntas, favoreciendo la experiencia y la organización ante eventuales conflictos futuros.
El segundo ejercicio, llamado “PASSEX”, se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva argentina entre el 26 y el 30 de abril de 2026. En esta ocasión, participarán el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, ambos de la Armada de Estados Unidos.
Este adiestramiento naval se centrará en maniobras y técnicas básicas para mejorar la cooperación y confianza entre las fuerzas, asegurando que todas las actividades se realicen conforme a las normativas legales vigentes.