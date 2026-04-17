El Gobierno oficializó mediante decreto la autorización para que medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresen al país y participen en dos ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas argentinas durante 2026.

El primero de estos entrenamientos, denominado “Daga Atlántica”, se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 12 de junio en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar de Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en Moreno, Buenos Aires.

Militares estadounidenses fortalecen la cooperación militar

En este ejercicio participarán 150 efectivos argentinos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con 50 militares estadounidenses. El propósito es fortalecer la cooperación militar continental, aumentar la confianza mutua y mejorar la interoperabilidad entre unidades de operaciones especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino y el Comando Sur de Operaciones Especiales estadounidense.

El entrenamiento permitirá a las Fuerzas Armadas argentinas perfeccionar sus capacidades en planificación, coordinación y ejecución de operaciones especiales conjuntas, favoreciendo la experiencia y la organización ante eventuales conflictos futuros.

Argentina autoriza ejercicios militares con fuerzas armadas de EE.UU. en 2026

El segundo ejercicio, llamado “PASSEX”, se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva argentina entre el 26 y el 30 de abril de 2026. En esta ocasión, participarán el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, ambos de la Armada de Estados Unidos.

Este adiestramiento naval se centrará en maniobras y técnicas básicas para mejorar la cooperación y confianza entre las fuerzas, asegurando que todas las actividades se realicen conforme a las normativas legales vigentes.