Adrián Ravier debuta como vocero presidencial con una presentación ante la prensa en Casa Rosada

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, estrenará su cargo con una actividad ante los periodistas acreditados de Casa Rosada este viernes. Será a partir de las 11 y con transmisión en vivo en los canales oficiales.

El objetivo del funcionario es brindar los lineamientos generales de su gestión. Por cierto, según el entorno del reemplazante de Manuel Adorni, todavía resta por definir equipo y funciones. “Estamos en un momento de transición”, graficaron, dando a entender que todavía no está claro si va a participar de las reuniones de gabinete o de la mesa política.

Javier Milei presentó al nuevo vocero presidencial, que este viernes iniciará formalmente su gestión ante la prensa.

Luego de esa presentación de rigor, Ravier confirmó que el martes a las 11 brindará su primera conferencia de prensa. Un evento abierto a preguntas de los medios acreditados y con respuestas bajo premisas, tal como adelantó: “Con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige", precisó desde la red social X.

Y culminó su mensaje: "Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero". En la Casa Rosada, descartan que su estilo sea idéntico al de su antecesor, determinado por comentarios punzantes o irónicos.

Javier Milei, en su último discurso, se encargó de elogiarlo. En la Fundación de Faro, expresó. Durante el inicio de su exposición, Milei respaldó públicamente a Ravier le deseo éxitos: “Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”, afirmó.

El Presidente además valoró la experiencia del ex diputado como divulgador económico, que desde su concepción “es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el plano del debate entre economistas y puedan llegar a todos los argentinos”.