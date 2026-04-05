La misión Artemis II logró una imagen histórica: la primera fotografía de la Tierra en su totalidad captada por una tripulación humana en más de medio siglo.

La instantánea fue tomada por el comandante Reid Wiseman desde la cápsula Orión, durante la maniobra de inyección translunar, cuando la nave abandonaba la órbita terrestre rumbo a la Luna.

La imagen muestra al planeta como un globo azul brillante en la oscuridad del espacio, con África y Europa claramente visibles, auroras en los polos y una tenue franja luminosa conocida como luz zodiacal.

“Nos dejó a los cuatro sin palabras”, expresó Wiseman durante una conferencia desde el espacio, en referencia al impacto que generó la vista del planeta.

Un hito tras más de 50 años

La misión, impulsada por la NASA, despegó el 1 de abril desde el Kennedy Space Center con cuatro astronautas a bordo y el objetivo de realizar un viaje de más de un millón de kilómetros alrededor de la Luna.

Se trata del regreso de los vuelos tripulados al entorno lunar después de las históricas misiones Apolo, que habían marcado la exploración espacial en el siglo XX.

La fotografía fue captada a través de una de las ventanas de la cápsula Orión con una cámara personal, lo que le otorga un carácter único y espontáneo.

Qué se ve en la imagen

El astrónomo Guillermo Abramson, investigador del Conicet, analizó la fotografía y destacó varios detalles clave. Según explicó, la imagen es nocturna, lo que permite observar no solo la superficie terrestre, sino también estrellas de fondo, algo poco habitual en este tipo de capturas.

Entre los elementos visibles se destacan:

El desierto del Sahara y la península ibérica

Sudamérica parcialmente cubierta por nubes

La delgada atmósfera terrestre iluminada

Auroras en ambos polos

Estrellas visibles en el fondo del espacio

Neuquén desde el Artemis II

En otra de las fotos compartidas se pueden distinguir las luces de solo algunas ciudades, entre ellas: Buenos Aires, junto a Rosario, Neuquén, Bahía Blanca y Mar del Plata, de Argentina. Otras del país de Chile y Brasil, e incluso embarcaciones en el mar.

Acerca de Venus y la luz zodiacal

Uno de los aspectos más llamativos es la presencia de Venus, visible dentro de un halo difuso. Ese fenómeno corresponde a la luz zodiacal, que se produce por la dispersión de la luz solar en partículas de polvo presentes en el plano del sistema solar.

Abramson explicó que "este efecto es difícil de capturar" y que su presencia en la imagen le otorga un valor científico adicional.

La fotografía también revela detalles técnicos, como reflejos en la ventana de la cápsula y la posición invertida del planeta, que luego fue corregida para su análisis.

La difusión de la imagen generó impacto global y fue definida por el centro de control de la NASA en Houston como un recordatorio de que “seguimos siendo un solo mundo”.