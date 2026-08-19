Bancarios cerraron un nuevo aumento y el sueldo inicial supera los $2,5 millones

Los trabajadores bancarios cerraron una nueva actualización salarial y el sueldo inicial del sector superó los $2.500.000 luego de la aplicación del aumento correspondiente a julio de 2026. El acuerdo fue informado por la Asociación Bancaria y contempla una suba del 2,1% sobre los salarios del mes.

Con esta actualización, el salario inicial de un trabajador bancario quedó establecido en $2.463.354,74, de acuerdo con los montos difundidos por el gremio. A esa cifra se agregan $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias, por lo que el ingreso inicial asciende a $2.534.977,22.

La actualización fue comunicada por la Asociación Bancaria, el sindicato que conduce el secretario general Sergio Palazzo. Según explicó la organización, el incremento alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

El acuerdo también contempla los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que el porcentaje de actualización se aplica sobre el conjunto de los conceptos salariales incluidos en el entendimiento alcanzado con las cámaras empresariales bancarias.

De acuerdo con lo informado por La Bancaria, con la nueva actualización el incremento acumulado durante los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,3% en comparación con los salarios correspondientes a diciembre de 2025.

El gremio señaló que el mecanismo acordado continuará durante agosto. De esta manera, los salarios de los trabajadores bancarios volverán a actualizarse durante este mes bajo el mismo esquema y con el alcance establecido hasta el momento.

La organización sindical también confirmó cuándo volverá a discutirse formalmente el acuerdo salarial. La negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de septiembre de 2026, según quedó establecido en el comunicado difundido por la entidad.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que el objetivo del acuerdo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la evolución de los precios y garantizar la actualización de las remuneraciones a través del mecanismo pactado con las cámaras empresariales.

La actualización correspondiente a julio es, de esta manera, la que permite que el salario inicial bancario, al incorporar la participación en las ganancias, se ubique en $2.534.977,22.