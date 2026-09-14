Banco Provincia ofrece créditos para comprar autos 0 km y usados en hasta 72 cuotas

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos para la compra de autos 0 km y usados, con financiación de hasta el 100% del valor de la operación y un monto máximo de $50 millones. El crédito se gestiona desde concesionarias adheridas y la aceptación final se realiza de manera digital.

La propuesta se denomina “Acá Tu Auto” y está destinada a clientes del Banco Provincia que superen la correspondiente evaluación crediticia. El monto disponible parte de $100.000 y llega hasta $50 millones, de acuerdo con el perfil de cada solicitante y las condiciones de la operación.

La línea ofrece dos modalidades. Una es en pesos y a tasa fija, con plazos de entre 12 y 72 meses. Para quienes cobran sus haberes en el Banco Provincia, la tasa nominal anual se ubica entre 55% y 65%, mientras que para quienes no acreditan sus haberes en la entidad va del 65% al 75%.

La segunda alternativa es mediante UVA, con plazos de entre 12 y 48 meses. En este caso, quienes cobran sus haberes en el banco acceden a tasas de entre UVA + 6% y UVA + 10% nominal anual. Para el resto de los clientes, el rango va de UVA + 10% a UVA + 14% nominal anual.

El préstamo puede utilizarse para comprar vehículos 0 km o usados en concesionarias que formen parte de la red adherida. El banco informó que la propuesta ya está disponible en más de 70 puntos de venta de la provincia de Buenos Aires y que prevé ampliar esa cantidad.

El mecanismo comienza directamente en la concesionaria. Una vez elegido el vehículo, el comercio presenta al cliente una oferta personalizada, de acuerdo con el valor del auto y su situación crediticia. Si acepta las condiciones, recibe la propuesta definitiva para confirmarla desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Uno de los aspectos destacados por la entidad es que el proceso es 100% digital y no requiere presentar documentación en papel ni realizar trámites presenciales. Una vez otorgado, el crédito se abona en cuotas mensuales mediante débito automático en la cuenta.

La diferencia entre las dos modalidades resulta clave al momento de elegir el financiamiento. La opción en pesos mantiene una tasa fija durante el plazo, pero puede llegar a 72 meses y tiene tasas nominales anuales de hasta 75%. Los préstamos UVA ofrecen tasas nominales más bajas, aunque el capital de la deuda se actualiza según el valor de la UVA.

De esta manera, Banco Provincia amplía las alternativas de financiación para acceder a un vehículo, en un momento en que los créditos volvieron a ocupar un lugar importante en el mercado automotor. La aprobación, el monto final y las condiciones dependen de la evaluación crediticia de cada cliente y de la concesionaria adherida.