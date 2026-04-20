La Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzará este martes el tratamiento de la denominada Ley de Hojarasca en comisión, aunque finalmente el oficialismo descartó llevar la iniciativa al recinto esta semana.

Según se supo, el bloque de La Libertad Avanza resolvió no convocar a sesión para avanzar con el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.

El debate se iniciará este martes a las 15 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo para defender los alcances de la iniciativa.

Entre los invitados se encuentran Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, quienes brindarán detalles técnicos del proyecto.

Tras la ronda de exposiciones, los presidentes de comisión, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, buscarán avanzar con la firma del dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto en una etapa posterior.

La iniciativa, redactada por Sturzenegger, apunta a la eliminación de normativas consideradas anacrónicas, en el marco del proceso de desregulación estatal que impulsa el Gobierno nacional.