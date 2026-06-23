La Confederación General del Trabajo (CGT) buscará este jueves avanzar en la definición de un plan de lucha contra las políticas del gobierno nacional, en una reunión de su Consejo Directivo que tendrá como eje la reglamentación de la reforma laboral, las acciones judiciales impulsadas por distintos sindicatos y la coordinación con otras centrales obreras. El encuentro se realizará desde las 14 en la sede de la calle Azopardo y estará encabezado por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Al término de la reunión, la conducción cegetista brindará una conferencia de prensa para comunicar las conclusiones y los pasos a seguir.

La discusión interna se produce en un contexto de creciente tensión entre la central sindical y el Gobierno de Javier Milei, especialmente después de la reglamentación de la reforma laboral. Dentro de la CGT consideran que esa medida abrió una nueva etapa de confrontación y que será necesario profundizar las acciones gremiales durante los próximos meses.

Aunque existen diferencias internas respecto de la intensidad de las medidas a adoptar, en las últimas semanas ganó consenso la idea de avanzar con acciones sectoriales y escalonadas impulsadas por distintos sindicatos, antes de evaluar la convocatoria a un nuevo paro general.

Uno de los puntos centrales del debate será el impacto de la reglamentación laboral sobre la actividad sindical y los convenios colectivos. Desde la conducción cegetista cuestionan especialmente la posibilidad de avanzar hacia esquemas de negociación por empresa, al considerar que podrían debilitar la representación gremial tradicional.

En paralelo, el Consejo Directivo analizará el estado de las presentaciones judiciales realizadas por distintos gremios para intentar frenar aspectos de la reforma que consideran inconstitucionales. La estrategia judicial se viene desarrollando principalmente a través de demandas individuales de los sindicatos, más que mediante acciones institucionales de la propia CGT.

La reunión también servirá para revisar los avances en la coordinación con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, luego del encuentro que las tres centrales mantuvieron la semana pasada. En esa oportunidad acordaron fortalecer los espacios de articulación y avanzar hacia una agenda común frente a los conflictos laborales y económicos.

La posibilidad de construir un frente sindical más amplio aparece como uno de los objetivos de la conducción cegetista, que busca sumar respaldo para futuras medidas de protesta vinculadas no solo a la reforma laboral, sino también a reclamos por empleo, actividad económica y poder adquisitivo.

Mientras los sectores más combativos continúan reclamando una nueva huelga nacional, la conducción de la CGT apuesta por una estrategia gradual. En ese marco, Jorge Sola anticipó que la central trabaja en un esquema de mayor alcance para el segundo semestre y sostuvo que el plan de lucha podría derivar en una gran medida nacional.

La definición sobre el alcance y la modalidad de esas acciones comenzará a delinearse este jueves, en una reunión que podría marcar el rumbo de la estrategia sindical para los próximos meses.