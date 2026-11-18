El enfrentamiento entre Javier Milei y Domingo Cavallo escaló este miércoles con un ingrediente inesperado: el exministro de Economía recurrió a un video del propio Presidente de 2020 para contrastar lo que decía entonces con las fuertes acusaciones que lanzó contra él en los últimos días.

Cavallo publicó el material en su blog personal y planteó una pregunta dirigida al mandatario: “¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”. Además, sostuvo que la actual lectura de Milei sobre algunas de las principales crisis económicas argentinas se parece a la que históricamente utilizaron sectores de izquierda para cuestionarlo.

El archivo elegido corresponde a una emisión de Demoliendo Mitos, el ciclo que Milei conducía en redes sociales en 2020. En aquella entrevista, el actual Presidente presentaba a Cavallo como “el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”.

En el mismo material también reivindicaba el programa de estabilización de los años 90 y las reformas implementadas durante el gobierno de Carlos Menem. Al referirse al regreso de Cavallo al Ministerio de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa en 2001, Milei llegó a calificarlo como “un patriota” por haber asumido en medio de aquella crisis.

De los elogios de 2020 a un duro enfrentamiento

La publicación llegó después de que Milei cuestionara con dureza a Cavallo durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central.

Allí, el Presidente repasó episodios como la estatización de deuda privada de 1982, el Plan Bonex y el corralito de 2001 para diferenciar esas experiencias de la política aplicada por su administración.

Milei acusó al exministro de tener un “prontuario de expropiaciones” y sostuvo que su Gobierno, en cambio, decidió sanear el balance del Banco Central sin “robarle a la gente”.

Cavallo respondió que esa interpretación contrasta con la posición que el propio Milei sostenía años atrás. Según el exministro, el actual análisis presidencial sobre los acontecimientos económicos de 1982, 1991 y 2001 coincide con argumentos con los que, según afirmó, “la izquierda y los populistas siempre me atacaron”.

Cavallo sostuvo además que el cambio no le preocupa solamente por las críticas dirigidas hacia su figura, sino por lo que considera sus consecuencias sobre la discusión económica actual. En ese sentido, advirtió que el discurso del Presidente contribuye a “acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales”.

Javier Milei: “No tiene autoridad moral para hablar”

Lejos de limitarse a las declaraciones realizadas ante el Banco Central, Milei volvió a cargar contra Cavallo durante una entrevista con A24.

“Cavallo es el responsable del corralito. Además no pega una”, afirmó el Presidente.

Luego profundizó sus acusaciones: “No tiene autoridad moral para hablar porque él nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares con la tablita en el 82, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos y le exigió a Menem que haga el Plan Bonex”.

Las afirmaciones forman parte de la interpretación de Milei sobre aquellos episodios económicos y fueron rechazadas por Cavallo a través de su publicación.

El nuevo enfrentamiento se produce además en medio de diferencias sobre la política cambiaria y monetaria del actual Gobierno.

Uno de los antecedentes inmediatos fue una exposición de Cavallo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde cuestionó el esquema económico y advirtió que el Gobierno corre el riesgo de que “se le destartale todo” antes de las elecciones de 2027 si no introduce cambios en su política monetaria.

La respuesta presidencial elevó el enfrentamiento hacia la actuación de Cavallo durante anteriores crisis argentinas. El exministro decidió ahora contestarle utilizando las propias palabras que Milei pronunciaba sobre él seis años atrás.