Las acciones del fondo británico Burford Capital registraron un desplome de hasta el 45% —luego estabilizado en torno al 40%— tras la difusión del fallo de la Justicia de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF.

La resolución, favorable a la Argentina, impactó de forma directa en las expectativas de cobro del fondo, que había liderado el litigio en tribunales de Nueva York.

Qué resolvió la Justicia de Estados Unidos

La decisión judicial se enmarca en el proceso por la nacionalización de YPF y la posterior demanda impulsada por Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de empresas del Grupo Petersen.

El caso tiene un monto en disputa cercano a los US$16.000 millones, lo que lo convierte en uno de los juicios más relevantes para el país en el exterior.

El fallo introduce un cambio en el escenario del litigio y abre la puerta a nuevas instancias judiciales.

Por qué cayó Burford Capital

Burford Capital basa su modelo de negocio en la financiación de litigios a cambio de una parte de las ganancias. En este contexto, el caso YPF representaba uno de los activos más importantes dentro de su cartera.

La resolución judicial afectó directamente el valor esperado de ese activo, lo que se tradujo en una fuerte reacción negativa del mercado.

Reacción de los inversores

Tras conocerse el fallo, los inversores ajustaron sus posiciones ante el nuevo escenario, lo que provocó una caída abrupta en la cotización de la firma en los mercados internacionales.

Qué es Burford Capital y cómo opera

Burford Capital es un fondo de inversión de origen británico fundado en 2009 por Christopher Bogart y Jonathan Molot.

La compañía se especializa en financiar litigios, arbitrajes y procesos de recuperación de activos, ofreciendo capital a estudios jurídicos y empresas a cambio de participación en los resultados de los casos.

En 2015, adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de Petersen Energía y Petersen Inversora, firmas que habían quebrado tras la expropiación de YPF.