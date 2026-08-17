El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO y ya negocia alternativas para 2027

El Gobierno de Javier Milei reconoció que por el momento no cuenta con los votos necesarios en el Senado para avanzar con la eliminación de las PASO y comenzó a negociar alternativas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La iniciativa impulsada por la Casa Rosada quedó trabada en la Cámara alta ante la falta de consenso con los bloques aliados y la oposición dialoguista. Frente a este escenario, el oficialismo mantiene abiertas distintas posibilidades para evitar que las elecciones primarias sean obligatorias el próximo año.

Una de las alternativas que actualmente tendría mayores posibilidades de conseguir respaldo consiste en convertir las PASO en no obligatorias. De esta manera, las primarias continuarían existiendo como mecanismo electoral, pero los partidos y alianzas no estarían obligados a participar de ellas.

La otra opción que permanece sobre la mesa es volver a suspender las PASO por un año, tal como ocurrió para las elecciones legislativas de 2025. Las negociaciones se desarrollan principalmente con gobernadores aliados y representantes de los bloques dialoguistas del Senado. El Gobierno tampoco descarta ampliar el diálogo con sectores del peronismo si eso resulta necesario para alcanzar un acuerdo.

El problema de los votos en el Senado

La eliminación de las PASO requiere una mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara del Congreso, por tratarse de una modificación de la legislación electoral. En el Senado, el oficialismo necesita alcanzar los 37 votos para conseguir la aprobación.

La falta de esos números llevó al Gobierno a evaluar modificaciones al proyecto original y distintas alternativas que permitan llegar a 2027 sin una elección primaria obligatoria. El oficialismo, sin embargo, sostiene que insistirá con la eliminación de las PASO hasta último momento y continuará las negociaciones incluso durante el desarrollo de la sesión.

Qué puede pasar con las elecciones de 2027

Si el Congreso no aprueba la eliminación definitiva, las PASO podrían continuar vigentes bajo un esquema modificado o ser suspendidas nuevamente de manera excepcional. La alternativa de hacerlas no obligatorias es actualmente una de las que mayor consenso genera entre los sectores opositores aliados al Gobierno. En ese escenario, las fuerzas políticas conservarían la posibilidad de utilizar las primarias para definir sus candidaturas, pero dejarían de ser una instancia obligatoria para todos los espacios.

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno busca avanzar también con otras reformas y necesita sostener acuerdos con gobernadores y bloques opositores para conseguir respaldo parlamentario. Por ahora, las PASO de 2027 siguen vigentes. Lo que está en negociación es precisamente qué modificación tendrá el sistema electoral antes de la próxima elección presidencial.