El Gobierno federal ha aprobado una reforma que permite la jubilación anticipada para las mujeres, una medida que modifica los requisitos actuales y establece diferencias en la edad mínima para retirarse según el género.

De acuerdo con esta nueva disposición, las mujeres podrán acceder a la jubilación anticipada a partir de los 56 años, mientras que para los hombres el mínimo será de 58 años en 2026. Esta diferencia fue ratificada por Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “las mujeres podrán retirarse antes que los hombres”.

Cambios en la implementación

Este cambio se implementará mediante una tabla de reducción gradual de la edad mínima, que irá ajustándose anualmente hasta alcanzar su meta en 2034. Para ese año, la edad mínima para las mujeres será de 53 años, mientras que para los hombres se mantendrá un umbral superior.

La reforma también establece que únicamente las trabajadoras al servicio del Estado podrán acceder a la jubilación anticipada antes de los 55 años, y esto será posible a partir de 2031, cuando la edad mínima baje a 54 años, y posteriormente en 2034, con el límite final de 53 años para mujeres.

Así, la edad para iniciar el trámite de jubilación anticipada dependerá del género y del año en que se realice la solicitud. En 2026, las mujeres deben contar con 56 años y los hombres con 58 años para acceder a este beneficio.

Este ajuste en las condiciones de jubilación forma parte de los cambios recientes al ISSSTE y representa un avance en la equidad de género dentro del sistema de pensiones, al reconocer las particularidades laborales y de vida de las mujeres.