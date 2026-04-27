Polémica por Malvinas: los dichos de Villarruel llegaron a Reino Unido

Las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sobre los habitantes de las Islas Malvinas generaron una fuerte repercusión internacional y fueron replicadas por los principales medios del Reino Unido.

“Hoy más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Villarruel en X. “La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre estados, por lo tanto el Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina el reclamo que mantenemos por razones legales, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; no son parte de la discusión“, añadió la vicepresidenta. En respuesta a un usuario que sostenía que “los isleños son argentinos”, Villarruel replicó: “Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país.”

El contexto es de alta tensión diplomática, luego de que se filtrara un documento del Pentágono que sugiere una posible revisión del respaldo de Estados Unidos a la posición británica.

La reacción desde Londres fue inmediata. Voceros del gobierno de Keir Starmer ratificaron que la postura sobre las islas es “clara e invariable”. En la misma línea, la canciller Yvette Cooper sostuvo que la soberanía “recae en el Reino Unido” y defendió el principio de autodeterminación de los isleños.

El conflicto también se vincula con tensiones geopolíticas más amplias, en especial por el rol de Donald Trump en el escenario internacional y su posible cambio de postura.

En este marco, el presidente Javier Milei reafirmó que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, insistiendo en una solución por la vía diplomática. El gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, reiteró su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido.

La situación suma además un componente militar y estratégico, con movimientos en torno a acuerdos internacionales y el suministro de equipamiento, lo que mantiene el conflicto en un escenario abierto y sensible.