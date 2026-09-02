El oficialismo postergó el dictamen del Súper RIGI y deberá seguir negociando cambios en el Senado

El oficialismo postergó hasta la próxima semana la firma del dictamen del Súper RIGI en el Senado, luego de no conseguir cerrar las negociaciones con los bloques aliados. La decisión vuelve a demorar uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa busca crear un régimen especial para inversiones de al menos US$1.000 millones en sectores considerados estratégicos o vinculados con las denominadas nuevas industrias. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El principal obstáculo en la Cámara alta está relacionado con las modificaciones que reclaman la UCR, el PRO y bloques provinciales. Entre ellas aparece una mayor exigencia para que las empresas beneficiadas desarrollen proveedores nacionales y una regulación específica para los emprendimientos que demanden grandes cantidades de energía.

Uno de los cambios en discusión establece que el compromiso de compras locales contemple bienes efectivamente producidos en la Argentina, siempre que exista oferta nacional en condiciones competitivas de precio y calidad. La modificación busca evitar que el beneficio destinado al desarrollo de proveedores termine concentrándose en productos importados.

El otro punto sensible son los centros de datos, especialmente aquellos vinculados con inteligencia artificial. Los bloques aliados pretenden que los proyectos con un consumo extraordinario de electricidad incorporen mecanismos propios de generación o abastecimiento para evitar que la demanda adicional recaiga sobre las redes existentes y afecte el suministro de las zonas donde se instalen.

Las concesiones del oficialismo muestran la dificultad de La Libertad Avanza para avanzar con el texto aprobado por Diputados sin modificarlo. En el Senado, el Gobierno no cuenta con mayoría propia y necesita del respaldo de sectores aliados para alcanzar las firmas necesarias.

El Súper RIGI contempla importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre ellos figura una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, créditos fiscales, eliminación de derechos de importación y exportación y un esquema progresivo para disponer de las divisas generadas por las exportaciones.

La discusión también tiene una particularidad legislativa: si el Senado incorpora modificaciones, el proyecto deberá volver a Diputados, que tendrá que aceptar los cambios o insistir con el texto original.

El oficialismo apunta ahora a retomar las negociaciones y conseguir el dictamen durante la próxima semana, con la intención de llevar el proyecto al recinto en la sesión prevista para el 10 de septiembre.

El resultado de la negociación será clave para el Gobierno: el Súper RIGI es presentado como una herramienta para atraer grandes inversiones, pero su avance en el Congreso obliga a La Libertad Avanza a ceder parte del texto original para conservar el respaldo de sus aliados.