Quirno aseguró que Argentina está "más cerca" de recuperar la soberanía sobre las Malvinas

El canciller Pablo Quirno aseguró este miércoles que la Argentina está “más cerca” de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, en una declaración que incrementó la expectativa por el mensaje que Javier Milei dará este jueves por cadena nacional.

Consultado sobre las posibilidades de que el país avance en su reclamo histórico, Quirno respondió: “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”. El funcionario evitó brindar detalles sobre las gestiones diplomáticas que, según el Gobierno, se encuentran en marcha.

Durante su participación en el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el canciller volvió a remarcar que la posición argentina sobre el archipiélago se mantiene firme.

“Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y para poder llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las islas argentinas”, agregó Quirno.

Las declaraciones se producen después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos respecto de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El planteo del presidente estadounidense fue interpretado por el Gobierno argentino como una señal de relevancia diplomática.

En paralelo, la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda presidencial. Milei prepara una cadena nacional para este jueves a las 21, en la que se espera que haga referencia a los avances diplomáticos vinculados con el reclamo argentino.

Desde la Cancillería sostienen que la estrategia continúa centrada en la vía diplomática. En junio, Quirno había reafirmado oficialmente que ese es el camino elegido por el Gobierno para avanzar en la recuperación del ejercicio efectivo de los derechos soberanos argentinos.

La expectativa ahora está puesta en el mensaje presidencial y en conocer cuáles son las gestiones concretas a las que hizo referencia el canciller. Por el momento, el Gobierno no brindó detalles sobre un eventual acuerdo ni sobre un cambio formal en la situación de las islas.