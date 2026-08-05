Quirno aseguró que Argentina mantendrá el diálogo con Brasil pese a la crisis diplomática

En medio de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil, el canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno mantendrá "todos los canales de diálogo abiertos" con el país vecino y afirmó que no tiene intención de profundizar el conflicto.

Durante una entrevista con TN, el funcionario sostuvo que la relación bilateral continuará funcionando en áreas estratégicas, pese a la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires y solicitar el regreso del representante argentino en Brasilia.

"Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos. Tenemos un montón de temas en común, temas de seguridad, tenemos acuerdos sobre seguridad nuclear. Todo eso se mantiene sin problemas. La parte comercial también", afirmó Quirno.

El canciller lamentó la decisión adoptada por Brasil y remarcó que fue una medida unilateral. "Nosotros lamentamos que unilateralmente Brasil haya tomado esta decisión, pero para pelearse hacen falta dos y nosotros no vamos a pelear", expresó.

En ese sentido, reconoció que la situación modifica el nivel de diálogo entre ambos gobiernos, aunque consideró que el objetivo debe ser minimizar el impacto sobre la relación bilateral.

"La relación cambia en la simbología, en la percepción y en la frecuencia del diálogo, pero tenemos que trabajar para que eso tenga el menor impacto posible", señaló.

Quirno también cuestionó que las diferencias ideológicas entre los gobiernos deriven en conflictos diplomáticos y recordó que, según su visión, Argentina afrontó situaciones similares sin escalar las tensiones.

Como ejemplo, mencionó la decisión de Brasil de dejar de representar los intereses argentinos en Venezuela pocos días después de la salida de Nicolás Maduro, además del respaldo que Lula manifestó públicamente a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023 y su visita a Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones de 2025.

El funcionario también aludió a declaraciones de integrantes del gobierno brasileño contra el presidente Javier Milei y aseguró que la administración argentina decidió interpretarlas dentro del contexto político sin profundizar el conflicto.

"Entramos en una cuestión de forma más que de fondo. Lo tomamos como parte del fragor de la lucha electoral y no escalamos", sostuvo.

Por otra parte, confirmó que el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresará al país en los próximos días, aunque aclaró que aún no está definida la fecha exacta.

Finalmente, Quirno consideró que el actual escenario responde a diferencias políticas que vienen acumulándose desde hace tiempo y defendió el rumbo del Gobierno nacional. "Milei está liderando este cambio en la región y lo que tenemos que hacer es defenderlo", concluyó.