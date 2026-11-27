Los mercados argentinos revirtieron este viernes parte de las pérdidas de las últimas ruedas: el riesgo país cayó hasta los 946 puntos, el dólar oficial retrocedió y los bonos y las acciones operaron con fuertes subas.

El indicador soberano perdió 121 unidades respecto del cierre anterior y volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los 1.000 puntos. El movimiento estuvo acompañado por una recuperación de los títulos argentinos, que registraron avances de hasta 2,4%.

También hubo una corrección en el mercado cambiario. El Banco Nación fijó al dólar oficial en $1.570 para la compra y $1.620 para la venta. La cotización representa una baja de $5 frente al cierre anterior y de $10 respecto de los $1.630 que llegó a alcanzar durante el jueves.

Subieron las acciones argentinas

La recuperación también alcanzó al mercado accionario. El Merval avanzaba 2,6%, mientras que los ADR de compañías argentinas que cotizan en Nueva York mostraban incrementos de hasta el 6%.

La rueda internacional, sin embargo, tiene características particulares. Wall Street permaneció cerrado el jueves por el Día de Acción de Gracias y este viernes opera con una jornada reducida.

La mejora de los mercados internacionales ya había comenzado a observarse durante el jueves en las bolsas de Asia y Europa.

En el plano local, uno de los factores seguidos por los inversores fue el resultado de la última licitación del Tesoro Nacional, que consiguió renovar $25 billones en vencimientos.

El mercado también analiza el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la posibilidad de activar un tramo del swap con China para garantizar vencimientos previstos para 2027.

La alternativa fue mencionada por el funcionario durante una entrevista, aunque hasta el momento no se conocieron mayores precisiones sobre su eventual implementación.

De esta manera, los activos argentinos cerraban la semana con una recuperación respecto de las últimas ruedas, con el riesgo país nuevamente debajo de los 1.000 puntos y el dólar oficial en $1.620, en una jornada internacional de menor volumen de operaciones.