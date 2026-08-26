La causa por el denominado Vacunatorio VIP volvió a avanzar en la Justicia federal. La jueza María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia en circunstancias que están bajo investigación.

Entre los convocados se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, el diputado nacional Eduardo Valdés, además de sindicalistas, legisladores, empresarios y otros beneficiarios.

Las audiencias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, de acuerdo con el cronograma establecido por el juzgado. La decisión de Capuchetti llegó después del pedido formulado por el fiscal federal Eduardo Taiano.

El avance representa un nuevo capítulo en un expediente que se inició en febrero de 2021, cuando se conoció que determinadas personas habían accedido a dosis de la vacuna Sputnik V pese a que todavía no integraban los grupos habilitados para recibirlas.

En ese momento, las vacunas eran un recurso escaso y el esquema nacional establecía prioridades para su aplicación, con especial énfasis en el personal de salud y otros grupos considerados de riesgo.

Una investigación que amplió su alcance

El expediente inicialmente estuvo concentrado en quienes habían intervenido desde el Estado para permitir las vacunaciones fuera del esquema establecido. Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo después de que la Cámara Federal ordenara ampliar la pesquisa.

A partir de esa decisión, la Justicia comenzó a analizar también la responsabilidad de las personas que aceptaron y recibieron las vacunas en esas condiciones.

El fiscal Taiano sostuvo que los beneficiarios investigados podrían haber tenido una participación necesaria en el presunto delito de peculado, al haber aceptado dosis que, de acuerdo con la acusación, estaban destinadas prioritariamente a otras personas.

La hipótesis fiscal sostiene que quienes recibieron las vacunas habrían sabido que no se encontraban dentro de los grupos habilitados y que, aun así, aceptaron las dosis. Esa es una de las cuestiones que deberán explicar durante las indagatorias.

Cómo se estructura la acusación

La acusación se estructura alrededor de distintos episodios ocurridos durante los primeros meses de la campaña de vacunación.

Uno de ellos fue el denominado “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud, donde el 18 de febrero de 2021 se aplicaron dosis a personas que no formaban parte de los grupos prioritarios. Entre quienes recibieron esas vacunas estuvieron Verbitsky, Taiana y Valdés.

Otro de los episodios investigados ocurrió el 1 de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora.

Según la investigación fiscal, allí fueron vacunados el expresidente, “Chiche” Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana y su secretario privado Carlos Alberto Mao. La fiscalía cuestionó que se hubiera utilizado esa modalidad porque, según las normas vigentes, la vacunación a domicilio estaba prevista para personas con impedimentos físicos para trasladarse.

También se investigan 36 aplicaciones realizadas en el Hospital Posadas entre fines de diciembre de 2020 y febrero de 2021. En ese grupo aparecen, entre otros, la esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini y el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, junto con su esposa.

La investigación deberá determinar ahora la responsabilidad individual de cada uno de los citados y si existió una conducta penalmente relevante por haber recibido las dosis en esas circunstancias.

La citación a indagatoria no implica una condena ni determina responsabilidad penal. Es una instancia del proceso en la que los imputados conocen formalmente la acusación y tienen la posibilidad de brindar su versión de los hechos y ejercer su defensa.

El cronograma dispuesto por Capuchetti llevará el expediente durante más de dos meses. Las primeras declaraciones están previstas para el 2 de octubre, mientras que las últimas se realizarán el 9 de diciembre.

De esta manera, más de cinco años después de que el escándalo sacudiera al gobierno de Alberto Fernández, la causa vuelve a ocupar el centro de la escena judicial con una etapa que apunta directamente a quienes fueron beneficiarios de aquellas vacunas.