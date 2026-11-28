El Ministerio de Salud de Neuquén recomendó a las personas que tengan previsto viajar al exterior verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente la dosis de la vacuna Triple Viral, luego de la identificación de un caso probable de sarampión de origen importado en la provincia.

La cartera sanitaria informó este viernes 27 de noviembre que se trata de una persona con antecedente de viaje a México, en un contexto regional marcado por la circulación del virus y la presencia de brotes en distintos países de Latinoamérica. La muestra analizada en Neuquén fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia de la Anlis Dr. Carlos G. Malbrán para la confirmación diagnóstica definitiva.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de contar con la vacunación al día para evitar la reintroducción y propagación del virus. La vacuna Triple Viral protege contra sarampión, rubéola y paperas y se encuentra disponible de manera gratuita en los vacunatorios de la provincia.

Medidas de prevención y seguimiento del caso

Para reducir el riesgo de transmisión y fortalecer la respuesta sanitaria, el Ministerio de Salud implementó distintas acciones de control. Entre ellas se encuentra el seguimiento clínico de la persona afectada mediante telemedicina y asistencia domiciliaria, con el objetivo de evitar traslados innecesarios.

Además, los equipos de Epidemiología trabajan en la identificación y seguimiento de contactos, la búsqueda activa de posibles casos y la realización de bloqueos vacunales cuando corresponda.

Como parte de las medidas preventivas, también se dispuso la suspensión de actividades durante las próximas 72 horas en el área de influencia del caso probable, delimitada por Epidemiología y sujeta a evaluación sanitaria, para facilitar las tareas de campo.

En paralelo, comenzó a funcionar la Vacuneta en la calle, un dispositivo que recorre distintos puntos de la ciudad de Neuquén para revisar y completar esquemas de vacunación. La iniciativa comenzó este viernes 27 de noviembre.

El avance del sarampión en América

La advertencia se da en un escenario regional de circulación viral. Actualmente, 17 países del continente americano registran más de 80.000 casos de sarampión y se notificaron más de 50 muertes asociadas a esta enfermedad.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. Se transmite mediante gotas que se liberan por la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada. El virus puede permanecer en el aire o sobre superficies durante hasta dos horas, manteniendo su capacidad de contagio.

No existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión, aunque la enfermedad puede prevenirse mediante la vacunación. Por ese motivo, desde Salud insistieron en la necesidad de completar los esquemas antes de realizar viajes internacionales.

Los síntomas más frecuentes son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. En algunos casos puede presentar complicaciones graves, especialmente en menores de 5 años y personas con malnutrición, con cuadros como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera u otras afecciones del sistema nervioso central.

Vacunación y vigilancia en toda la provincia

Desde el Gobierno provincial señalaron que continúan fortaleciendo las estrategias de prevención, con vacunación en los centros de salud y refuerzo de la vigilancia epidemiológica tanto en el ámbito público como privado.

La comunidad puede acercarse a cualquier vacunatorio para consultar su situación y completar las dosis pendientes. Muchos centros de salud cuentan además con horarios extendidos para facilitar el acceso.

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas y que mantener los esquemas completos permite proteger no solo a cada persona, sino también reducir la circulación del virus en la comunidad.