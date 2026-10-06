Comenzó el plan de asfalto para Junín de los Andes: son 73 cuadras que duplicarán las ya pavimentadas

El plan de pavimentación urbana de Junín de los Andes comienza una nueva etapa, con el objetivo de ampliar de manera significativa la cantidad de calles asfaltadas y mejorar la circulación, el acceso a los servicios y la conectividad entre los distintos barrios.

Actualmente, la localidad cuenta con 800 calles en todo su ejido, de las cuales 110 se encuentran pavimentadas. El nuevo plan de pavimentación permitirá casi duplicar la cantidad de cuadras asfaltadas, marcando un hito sin precedentes en la historia de la ciudad.

La obra es una de las prioridades definidas de manera conjunta por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Junín de los Andes, a través del Pacto de Gobernanza suscripto por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Luis Madueño. Se trata de una herramienta institucional que permite coordinar recursos y definir obras estratégicas para acompañar el crecimiento de las localidades neuquinas.

El plan contempla la incorporación de nuevas cuadras a la trama urbana asfaltada. En mayo, la provincia anunció la ejecución de 73 nuevas cuadras, con una inversión superior a los $6.600 millones. La intervención fue presentada como la obra de pavimento más importante en la historia de la localidad ya que permitirá avanzar en la transformación de distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa apunta a mejorar la transitabilidad, facilitar el acceso a barrios y servicios y fortalecer la conectividad urbana. Entre las calles incluidas en el proyecto se encuentran Laura Vicuña, Patagonia, Formosa, Mariano Moreno, Pedro Illera y Catamarca, entre otras.

Durante su visita a Junín de los Andes en julio pasado, durante la presentación del informe actualizado de gestión, el gobernador Figueroa destacó el alcance del plan de infraestructura que se desarrolla en la localidad y anticipó una fuerte expansión del pavimento urbano. Señaló que durante los próximos dos años se duplicará la cantidad de asfalto, con nuevas cuadras ejecutadas mediante un esquema de trabajo conjunto con el municipio.

“Estamos ejecutando un plan de obras sin precedentes”, sostuvo el mandatario, al referirse a las inversiones que la provincia lleva adelante en la localidad y precisó que la inversión total prevista para Junín de los Andes alcanza los $243.000 millones, contemplando obras en ejecución, finalizadas y proyectos próximos a comenzar.

Una planificación conjunta

El avance del asfalto forma parte de una agenda más amplia de infraestructura que la provincia impulsa junto al municipio gracias al Pacto de Gobernanza, una herramienta para establecer prioridades, ordenar inversiones y sostener la ejecución de obras que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

La pavimentación urbana fue definida como una de las prioridades para acompañar el crecimiento de Junín de los Andes y mejorar las condiciones de circulación dentro de la ciudad. A la vez, se integra con otras obras estratégicas que buscan fortalecer la conectividad de la localidad con el resto de la región. “Nunca antes una gestión había destinado esta cantidad de recursos a la localidad”, afirmó Figueroa y vinculó las obras en marcha con una política de desarrollo integral para Junín de los Andes y la región de los Lagos del Sur.





