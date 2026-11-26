Un accidente de tránsito se registró este jueves 26 de noviembre, cerca de las 8, en la intersección de Lisandro de la Torre y Libertad, en la ciudad de Neuquén. El siniestro involucró a un Peugeot 307 y un Renault Clío y, afortunadamente, no hubo consecuencias de gravedad para sus ocupantes.

Según informó el móvil de AM550 en el programa La Primera Mañana, el Peugeot circulaba por Lisandro de la Torre, mientras que el Renault Clio transitaba por calle Libertad. Este último vehículo tenía prioridad de paso.

Sin embargo, al momento del impacto, el Peugeot ya había avanzado sobre la intersección. El choque se produjo a la altura de la puerta trasera del lado del acompañante del Peugeot.

La magnitud del impacto quedó reflejada en los importantes daños materiales que presentaron ambos vehículos. Pese a la violencia de la colisión, el episodio quedó en un golpe y un susto para los involucrados.

Los conductores se dirigían a sus trabajos cuando protagonizaron el accidente. Foto: Mejor Informado.

De acuerdo con lo informado por el móvil de AM550, las personas que circulaban en ambos vehículos se dirigían a sus respectivos trabajos. Los involucrados sufrieron un golpe y el susto propio del impacto. En el lugar restaba realizar el test de alcoholemia.