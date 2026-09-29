Julieta Corroza lamentó la muerte de Juan Carlos Pagotto: “Acompaño al pueblo riojano en este difícil momento”

En horas de la mañana de este martes 29 de septiembre se conoció la noticia de la muerte del senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, a sus 74 años.

La senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza se expresó en su cuenta de X tras conocer la noticia.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. Acompaño con mucho cariño a su familia, a sus seres queridos y al pueblo riojano en este difícil momento”, manifestó la legisladora.

Y sentenció: “Mis condolencias y un abrazo enorme para todos ellos. QEPD”.

Juan Carlos Pagotto se desempeñaba como senador nacional por La Rioja desde diciembre de 2023. La noticia de su muerte generó mensajes de despedida por parte de numerosos legisladores y también de funcionarios del Gobierno nacional.





