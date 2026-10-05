“Neuquén se pone a la vanguardia en la lucha contra el microtráfico”: la provincia expone su modelo ante el país

Este lunes 5 de octubre y hasta mañana martes, 6 del corriente mes se lleva a cabo desde las 9.00 el 1° Congreso Nacional de Lucha contra el Microtráfico, un evento en el cual especialistas de los distintos niveles del Estado neuquino expondrán sobre los resultados del combate contra un tipo de delito que ataca directamente el tejido social.

En diálogo con los medios presentes en el lugar, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini expresó: “Estamos muy satisfechos, este es un Congreso que ha surgido por iniciativa del área antinarcóticos de la Policía que nos planteó esta posibilidad. Cuando vamos a los consejos nacionales, es una temática recurrente el modelo neuquino de lucha contra las drogas, todas las provincias están interesadas en nuestro trabajo”.

En ese sentido agregó: “Tenemos buenos resultados producto de un trabajo previo, no hubo decisiones improvisadas sino que se amplió la capacidad operativa, se capacitó al personal, se trabajó entre todos los poderes en conjunto -algo que a veces no pasa en otras provincias- y también en coordinación con la Justicia Federal porque otra problemática común es la disputa entre jueces por la competencia con las causas, algo que en Neuquén supimos resolver bien”.

Confirmó Nicolini que en el evento están presentes representantes de Río Negro, Chubut, La Pampa, Córdoba, Misiones, entre otras provincias.

“Desde el momento en que adherimos a la Ley de Desfederalización, se trabajó con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, pero lo hicimos desde la génesis también en el ámbito legislativo”, manifestó el ministro de Seguridad de Neuquén.

Destacó también el pacto con los municipios de la provincia en el combate contra el microtráfico de drogas.

“Hoy en día es una problemática grave, los consumidores son víctimas y deben ser tratados por las áreas de salud, también para que chicos no caigan en redes de los delincuentes”, sostuvo el funcionario.

Finalmente dijo que las zonas de mayor influencia de este delito son Confluencia, Vaca Muerta y la región de los Lagos del Sur, aunque es transversal a todo el territorio.

La mirada de la Fiscalía sobre el microtráfico

También habló con los medios el fiscal general de Neuquén, José Gerez: “La decisión del Gobernador de asumir la competencia en materia de comercialización de droga para el consumo fue una de las decisiones más importantes de la historia desde el punto de vista social”, dijo en primer lugar.

Añadió que “este plan busca disminuir los daños sociales que causa el microtráfico. Se trata de la comercialización de droga para el consumo, este último eslabón es el más dañino porque es el que más afecta al tejido social y genera muchos problemas en los barrios”.

Dijo además que Neuquén lidera la persecución penal contra el microtráfico a partir de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad, la Policía y los fiscales.

“Hemos obtenido una baja significativa en delitos contra la propiedad del 27% y un 16% menos de delitos en general”, comentó el fiscal general de Neuquén y sostuvo que “el plan no apunta a cuánta droga sacamos de las calles ya que no es algo que permita medir eficacia, creo que una buena métrica es que sacamos 100 armas de fuego producto del microtráfico, eso hace que saquemos de circulación un elemento peligroso”.

“Me gusta hablar de los espacios recuperados, fijense que cuando cerramos búnkers vuelve la tranquilidad a un barrio, tenemos 40 casas cerradas y cinco derrumbadas”. indicó José Gerez.

“Neuquén se pone a la vanguardia en la lucha contra el microtráfico”, sentenció Gerez en intercambio con los medios presentes en el evento.

Ponderó finalmente la participación ciudadana a partir de las denuncias anónimas: “Es clave porque los vecinos no quieren que los jóvenes consuman”.