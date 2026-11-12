Plan Calor 2026: Quili Malal deja atrás años de calefacción por leña y avanza el abastecimiento de gas

“El gas, primero para los neuquinos”. La frase del gobernador Rolando Figueroa sintetiza una decisión política que comienza a traducirse en mejoras concretas para las familias de la provincia. En Quili Malal, esa premisa empezó a tomar forma con la llegada de los primeros 15 garrafones de gas licuado de petróleo (GLP), un sistema que permitirá mejorar las condiciones de calefacción y el uso cotidiano de la energía en una localidad de unos 150 habitantes, donde hasta ahora predominaban la leña y las salamandras.

“Personalmente estoy muy contento y muy agradecido con el Gobierno provincial y con el gobernador, Rolando Figueroa, que nos dio el apoyo a la iniciativa.

Somos la primera localidad con estos garrafones”, expresó el presidente de la comisión de fomento, David Altamirano, quien nació y se crió en Quili Malal.

Los equipos llegaron el viernes pasado y forman parte de una primera etapa que contempla la instalación de 20 garrafones. Cada uno tiene una capacidad aproximada de 400 kilos y, según estimó Altamirano, la carga podría durar entre dos y tres meses, de acuerdo con el consumo de cada vivienda.

En esta instancia, tres casas cuentan con la red domiciliaria de gas y serán las primeras en avanzar hacia la conexión. Los garrafones que llegaron a la localidad aún deben ser cargados por la empresa provincial Hidenesa y luego conectados. Los otros equipos se irán incorporando progresivamente, mientras se organiza la logística de abastecimiento.

El servicio será operado con la participación de Hidenesa. Cuando el nivel de carga de un garrafón llegue aproximadamente al 30 por ciento, la familia deberá dar aviso para que se coordine el envío del camión y la recarga. “Ya se dispone de un camión para volver a cargar”, explicó el jefe comunal.

Para una comunidad acostumbrada a calefaccionarse con leña, el cambio representa mucho más que la incorporación de un nuevo artefacto. Significa contar con una alternativa para cocinar y calefaccionar los hogares, además de avanzar hacia condiciones de vida más cómodas durante los meses fríos. “Es algo espectacular para nuestro pueblo”, resumió Altamirano.

El presidente de la comisión de fomento reconoció que la adaptación llevará tiempo. La mayoría de las viviendas no cuenta con instalaciones de gas, por lo que cada familia debe evaluar la obra interna necesaria y la compra de los artefactos.

Para acompañar ese proceso existen líneas de crédito a través de ADUS-IPVU que pueden financiar el 100 por ciento de la obra, los materiales y también los artefactos, como cocinas y calefactores. Desde la comuna y junto con los organismos provinciales se trabaja para explicar las características del sistema, sus costos y la modalidad de recarga.





“Algo que veíamos muy lejano empieza a hacerse realidad”, señaló Altamirano al recordar que, en una conversación previa, le habían transmitido que el gas iba a llegar a la localidad. El sistema de garrafones funcionará como una solución inicial, mientras Quili Malal espera la futura planta de GLP, que permitirá ampliar el abastecimiento.

El objetivo es que las familias puedan realizar las instalaciones durante los meses de temperaturas más templadas y que, para el próximo invierno, la mayoría tenga el servicio instalado. En paralelo, la comisión de fomento continúa con su plan habitacional: ya concretó tres viviendas y prevé comenzar otras cinco.

Ubicada sobre la margen derecha del río Agrio, Quili Malal se encuentra a unos 30 kilómetros de Bajada del Agrio y a 90 kilómetros de Zapala, ciudad a la que sus habitantes suelen trasladarse para realizar trámites y acceder a distintos servicios. En una zona donde la producción de alfalfa y de frutas —principalmente cerezas y duraznos— forma parte de la economía local, la llegada del gas suma una mejora concreta para la vida diaria y abre una nueva etapa para la comunidad.

Un plan provincial para que el gas llegue a todos los neuquinos

Quili Malal forma parte de una estrategia provincial de alcance plurianual que apunta a llevar el gas neuquino a todos los hogares: desde las grandes ciudades hasta las localidades, parajes y comunidades más alejadas. El plan, impulsado por el gobernador, combina nuevas obras de gasoductos y redes, ampliaciones de los sistemas existentes y respuestas inmediatas para las familias que todavía dependen de la leña o de sistemas de abastecimiento de mayor costo para cocinar y calefaccionarse.

La decisión tiene un punto de partida político definido antes de la llegada de Figueroa al gobierno: “El gas, primero para los neuquinos”. Antes de asumir, el gobernador había diseñado una estrategia para que la riqueza de Vaca Muerta se transformara en infraestructura y servicios concretos para los habitantes de la provincia. Esa planificación busca resolver una de las grandes paradojas históricas de Neuquén: contar con una de las mayores reservas de gas del mundo y, al mismo tiempo, tener familias que todavía no disponen del servicio.

El plan proyecta más de 500 kilómetros de nuevas trazas y se desarrollará durante los próximos seis años. El objetivo es que todas las localidades neuquinas estén conectadas al gas natural a través de redes troncales. Como las obras de esa magnitud demandan tiempo, la Provincia implementará en paralelo una estrategia denominada “escalera energética”, que permite dar una respuesta acorde con la realidad de cada comunidad sin esperar a que llegue la solución definitiva.

El primer peldaño está destinado a los parajes y comunidades de menor escala donde, a través del programa “HIDENESA llega a tu casa”, se instalarán garrafones domiciliarios de GLP que serán recargados periódicamente por camiones graneleros. De esta manera, una familia podrá contar con gas para cocinar y calefaccionarse sin tener que esperar la construcción de un gasoducto.

El programa comenzó como experiencia piloto en Quili Malal el viernes pasado, y le seguirá Ruca Choroi y Sauzal Bonito, luego se extenderá progresivamente a otras comunidades. En ese esquema, la llegada de los primeros garrafones a Quili Malal representa una de las primeras respuestas concretas de la “escalera energética” y un avance para que sus habitantes puedan dejar atrás, de manera gradual, la dependencia de la leña.





