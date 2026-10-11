Tierras fiscales: familias de Centenario recibieron sus permisos de ocupación

El Gobierno de Neuquén otorgó 27 permisos de ocupación a familias del sector Parceleros de Centenario, como parte de las acciones destinadas a ordenar las tierras fiscales y regularizar las situaciones existentes.

La entrega fue encabezada por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, junto con el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y el director provincial de Tierras, Ezequiel Vélez.

Los permisos fueron gestionados por la Dirección Provincial de Tierras, dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, dentro del plan de regularización de tierras que lleva adelante el Gobierno provincial.

“Entregamos 27 permisos de ocupación a los parceleros de Centenario como parte del ordenamiento que estamos llevando adelante desde el Estado. Buscamos una gestión eficiente de los recursos provinciales, pero también reconocer a las personas que trabajan la tierra y se esfuerzan para que sus familias puedan progresar”, expresó Esteves.

La ministra destacó la importancia de la medida para familias que aguardaron durante años una respuesta a su situación. “Estamos muy contentos de dar este gran paso, que es el inicio de un expediente que continuará con el acompañamiento de nuestros equipos. En algunos casos, las familias esperaban este reconocimiento desde hace 25 años, por eso lo que sucedió hoy es realmente importante”, señaló.

El primer paso de la regularización

El permiso de ocupación constituye el primer eslabón del proceso de regularización de las tierras fiscales provinciales. Se trata de una herramienta jurídica que permite brindar un marco formal a las ocupaciones existentes y encauzar las siguientes etapas administrativas previstas por la normativa vigente.

A partir de su otorgamiento, cada expediente continuará su tramitación con el acompañamiento técnico y administrativo de la Dirección Provincial de Tierras.

La medida permite avanzar progresivamente en la consolidación de derechos y brinda mayor previsibilidad a las familias mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

La entrega se inscribe en una política orientada al ordenamiento territorial, la seguridad jurídica y la gestión responsable del patrimonio fiscal.

El Plan de Regularización de Tierras busca fortalecer las herramientas del Estado para abordar las diferentes situaciones de ocupación, ordenar la información territorial y avanzar hacia soluciones sostenibles de acuerdo con las características de cada sector.

De esta manera, el Gobierno continúa impulsando una gestión planificada de las tierras fiscales, reconociendo a quienes trabajan y habitan el territorio y acompañando los procesos necesarios para consolidar sus derechos.